Iskoláknak, kórházaknak is juthatna taopénz

Nem ördögtől való ötlet, hogy a sport és a kultúra mellett a honi egészségügyre és az oktatásra is kiterjesztenék a 2011-ben bevezetett társaságiadó-kedvezmény rendszerét – vélik a lapunk által megkérdezett sportközgazdászok Varga László szocialista képviselő minapi kezdeményezéséről. Szabados Gábor szerint a tao egy részét a két új ágazat egyedi jellegű támogatására, például iskolák felújítására vagy orvosi eszközök beszerzésére lehetne felajánlani. Fenntartására vagy a béremelésre nem, az a központi költségvetés feladata. – Ha a rendszert bővítenénk az egészségüggyel és az oktatással, az biztosan ösztönző hatású lenne azon cégeknek, amelyeket a sportban való megjelenés nem érdekel. Igaz, a legtöbb pénz továbbra is a sportba vándorolna, ugyanis a tao jelentős részét adó nagy cégek célzottan támogatják a szövetségeket. Így kérdés, mennyit lehetne átirányítani a másik két ágazatba. Meglátásom alapján mindössze néhány milliárd forintot, ami elenyésző a teljes összeghez képest, mégis jobb helyre kerülne, mint ahová most néhány esetben – jelentette ki lapunknak a szakember.

– Anyagi akadálya biztosan nincs annak, hogy bővítsék a taóval finanszírozott ágazatokat – tette hozzá Muszbek Mihály. A múlt évre a kormány 735 milliárd forintos társaságiadó-bevétellel számolt, amelyből a sportra és a kultúrára (film- és előadó-művészeti támogatás címén) megközelítőleg 135 milliárd forintot használhattak fel. Azaz a rendszerben van még 600 milliárd forint. – Politikai szándék kérdése az egész, ugyanis a vállalatoknak mindenképpen megérné, ha kinyitnák a kapukat az oktatás és az egészségügy irányába is. Ráadásul újfajta együttműködés jöhetne létre a két oldal között, ha e téren is lenne reklámlehetőségük a cégeknek – állította a sportközgazdász. Ugyanakkor hozzátette: az előző évekre az volt a jellemző, hogy az állam 3000 milliárd forinttal többet költ el, mint amennyi a bevétele, így mindenképpen fel kellene mérni, milyen hatással lenne az államháztartásra egy ilyen változás.

Nos, a fent említett politikai akarat – legalábbis az ellenzéki oldalon – úgy néz ki, megvan. Varga László az Országgyűlés gazdasági bizottságának február végi ülésén tett határozati javaslatot a taorendszer megváltoztatására, illetve bővítésére. – Úgy vélem, társadalmi elvárás, hogy legyen változás. A sport esetében kizárólag az utánpótlás részesülhetne a taóból, de a mostaninál lényegesen szigorúbb ellenőrzés mellett. A kultúra támogatását meghagynánk, viszont az egészségügyet és az oktatást bevonnánk a segíthető ágazatok közé – ismertette javaslata lényegét a szocialisták frakcióvezető-helyettese, akinek indítványát a gazdasági bizottság kormánypárti többsége elutasította. Az MSZP-Párbeszéd lapunknak eljuttatott állásfoglalása szerint az előadó-művészeti taorendszert is felül kellene vizsgálni a visszaélések miatt.

A Jobbik mindenképpen megváltoztatná a szisztémát, de előtte hatástanulmányt készíttetne. – A mostani rendszer átláthatatlan, nem lehet tudni, a kedvezményezettek valóban arra költik-e a pénzt, amire kapták. Hiába közérdekű adat a tao összege, illetve az, hogy kitől származik, sok esetben úgy kell perrel kikényszeríteni. Mi inkább a tömeg- és a szabadidősport nagyobb támogatását tartjuk fontosnak, míg az oktatás és az egészségügy finanszírozását nem ebből kellene megoldani – közölte Dúró Dóra, a párt szakpolitikusa, aki azzal egyetértett, hogy a taót nem lehet egy tollvonással megszüntetni, mert az beláthatatlan következményekkel járna a tőle nagymértékben függő sportéletre.

A Lehet Más a Politika (LMP) nem támogatná a taorendszer bővítését, sőt a szűkítését javasolja. – A sportot a költségvetésből finanszíroznánk egy meghatározott összegig, amely felett a további pénzek kiosztása egyértelműen a teljesítménytől függne. A tömegsportok esetében azt szeretnénk, ha a kistelepüléseken élő fiatalok több lehetőséghez jutnának – fogalmazott Demeter Márta képviselő. A taorendszer bővítése helyett inkább négy év alatt megdupláznák az oktatási kiadásokat, és az egészségügy forrásait is radikálisan növelnék más, meglévő forrásokból.

Az Együtt felszámolná a mai rendszert, mert úgy tartja, a tao nem szolgálja az eredeti jogalkotói célt, sőt az átláthatatlanság, a kiépült korrupciós szisztémák miatt az eredeti céllal ellentétessé vált a működése mind a sport, mind a kultúra területén. „A taón kívül kell megteremteni a szponzoráció lehetőségét. Ezért nem javasoljuk a támogatható szakpolitikai területek bővítését sem. Az oktatás és az egészségügy esetében a központi költségvetés újraelosztó szerepét kell erősíteni” – olvasható az Együtt lapunknak eljuttatott válaszában. A Momentum is megszüntetné a jelenlegi formát, és politikai konszenzussal állítana újat a helyébe. Átmenetileg pedig központi finanszírozással pótolná az így kieső összeget. „Az utóbbi hét év változásainak következtében valójában kizárólag állami forrásoktól függött a hazai sport, így a sokkterápia-jellegű forráskivonás csak ártana a sportéletnek. Ugyanakkor érdemes átgondolni a társaságiadó-kedvezmény kedvezményezetti körének bővítését például az egészségüggyel, az oktatással és a civil szervezetekkel” – állt a párt levelében.

