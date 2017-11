Italautomaták: késedelem, káosz, egyre több leszerelt gép

Egészen biztos, hogy a Magyar Posta nem fog végezni a mintegy huszonnyolcezer italautomata Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz való bekötésével, az erre szolgáló automatafelügyeleti egységgel (afe) eddig ugyanis legfeljebb 200 gépet szereltek fel. Ágazati értesülések szerint ezért a december elsejei határidőt 2018. július 1-jéig kitolják, így az eredeti tervekhez képest már egyéves lesz a késés – közölte lapunkkal a Magyar Ital- és Áruautomata-szövetség (MIÁSZ) elnöke. Szőllősi Balázs elmondta: tudomásuk szerint az állami cégnél nagyon elszámolták magukat, mivel a korábban 35 ezres automataállományra összesen 15 ezer felügyeleti egységet rendeltek az arra kijelölt beszállítótól.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Olvasóink észrevételei és lapunk tapasztalatai alapján egyébiránt az elmúlt hetekben sok irodaházban, munkahelyen leszerelték az ital- és áruautomatákat. Ezt a MIÁSZ elnöke a bizonytalansággal magyarázta: a vállalkozók nem kockáztattak, hiszen nem lehetett tudni, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kitolja-e a határidőt, márpedig a ma is hatályos jogszabályok szerint a NAV rendszeréhez nem csatlakoztatható gépeket le kell kapcsolni. Szintén a kivonulásra adhat okot, hogy a rendszer fenntartásának költségei gépenként havonta 10-12 ezer forintra rúgnak, amit egy-egy alacsonyabb forgalmat lebonyolító automata nem képes kitermelni. Áremelkedés várhatóan így is lesz; becslések szerint egy 60-80 forintos kávé 100-130 forintra is drágulhat.

A jelentős késedelem nem tekinthető meglepetésnek, hiszen a szakma már hetekkel ezelőtt jelezte, a posta nem halad a készülékek felszerelésével. Ennek legfőbb okát abban látták, hogy csak jelentős késéssel, november első napján írta alá a szükséges berendezések beszerzéséről szóló szerződést. Az állam egyébiránt 3,24 milliárd forintot – felügyeleti egységenként 120 ezer forintos támogatást – nyújt a NAV-rendszerhez való kapcsolódásra a vállalkozóknak. A támogatás elnyeréséhez a vállalkozásoknak szerződést kell kötniük a felügyeleti szolgáltatóval, azaz a Magyar Postával, amely az egységek beszerzésével és szerelésével együtt az igényléseket is kezeli.

Amint arról lapunk elsőként beszámolt, az állam a francia hátterű Sagemcom Magyarország Kft.-től szerzi be az automatafelügyeleti egységeket. A közbeszerzési adatbázisban közzétett, november elsején aláírt szerződés szerint a társaság nettó 3,9 milliárd forintért fogja elvégezni a munkát az eredetileg tervezett 2,4 milliárd helyett. A cég alvállalkozókat is igénybe vesz, köztük a Rogán Antal propagandaminiszter elektronikus aláírási szabadalmát is jegyző MobilSign Kft.-t. A társaság tulajdonosa Kertész Balázs belvárosi ügyvédnek, Rogán egyik legfőbb bizalmasának egykori felesége, Pozsgai Petra. A megbízás másik érdekessége, hogy a Magyar Postának az automatafelügyelet informatikai rendszerének kiépítéséhez szüksége volt egy tanúsítványra, amelyet a Rogán Antal feltalálótársaihoz köthető Hunguard Kft. adott ki. A cég egyik tulajdonosa Csík Balázs, aki egyben a rendszer kiépítésében részt vevő MobilSign ügyvezetője is.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Csökkenthetik az adminisztrációt. Az adóadminisztráció átalakításában központi helyet foglal el a vállalkozások terheinek csökkentése, egyszerűsítése – mondta az NGM adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkára egy szakmai rendezvényen tegnap. Tamásné Czinege Csilla kifejtette, hogy Magyarországon jelenleg 34 munkanapot kell adóadminisztrációval töltenie egy-egy vállalkozásnak minden évben, ami jóval több az uniós átlagnál, ezt próbálja a kormány lerövidíteni, egyszerűsíteni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.30.