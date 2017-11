Jerome Powell lehet az amerikai jegybank új elnöke

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Jerome Powell jegybanki kormányzót jelöli a jegybank (Fed) következő elnökének. A Portfólio.hu tudósítása szerint Donald Trump döntését részben azzal indokolta, hogy Powell egy olyan ember, aki szerinte pontosan tudja, hogy mire van szüksége az amerikai gazdaságnak a jelenlegi helyzetbe, illetve annak további erősítéséhez. Fontos ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy a kinevezést a szenátusnak még jóvá kell hagynia. Az eddigi elnök – Janet Yellen – mandátuma hivatalosan 2018. február 3-án jár le. (2014-ben választották négy évre a Fed elnökévé).

Jerome Hayden Powell 1953 februárjában született, előbb a Princetonon diplomázott politikatudományból, majd a Georgetown Egyetemen elvégezte a jogi képzést is. Jelenleg is a Fed döntéshozó testületének, a Nyíltpiaci Bizottságnak tagja 2012 májusa óta. 2014-ben újraválasztották, így most 2028 januárjáig biztosítva van a helye a testületben. A jegybank igazgatóságának nem tagja, ami azt jelenti, hogy jelenleg csak az egyik évben szavazó tag, a másikban külső tagként vesz részt az üléseken. 2017-ben Powellnek van szavazati joga, 2018-ban elvileg nem lett volna, azonban ha hivatalosan is elnök lesz, akkor természetesen bekerül az igazgatóságba, és állandó szavazati jogot kap.

Jegybanki pályafutása előtt Powell a washingtoni Bipartisan Policy Center kutatója volt, 1997 és 2005 között pedig a Calyle Group partnereként dolgozott. Az ifjabb George Bush elnöksége alatt az amerikai pénzügyminisztériumban is dolgozott, azt megelőzően pedig jogászként és befektetési bankárként tevékenykedett. Powell nős, három gyermek édesapja. A leendő monetáris politikát tekintve a piac hasonlónak ítéli meg Powell és az eddigi elnök Yellen irányultságát, mindkettejüket az óvatos galambok táborába sorolják.