Jobbik: Semmi keresnivalója Tállai Andrásnak a NAV élén

A Jobbik értékelése szerint Tállai András államtitkárnak semmi keresnivalója nincs a Nemzeti Adó- és Vámhivatal élén, ott egy pártpolitikától független szakemberre van szükség.

Mirkóczki Ádám, az ellenzéki párt szóvivője keddi budapesti sajtótájékoztatóján az MTI tudósítása szerint úgy fogalmazott: „Abszurdisztán” újabb szintet lépett a mezőkövesdi üzemanyagár-csökkentéssel, és Tállai András nem hivatkozhat arra, hogy magánemberként vagy a térség országgyűlési képviselőjeként járt közben, a NAV elnökeként ilyet nem tehet.

A politikus szerint ha az államtitkár komolyan gondolja, hogy lépni kell az üzemanyagárak ügyében, akkor a jövedéki adót kellene csökkenteni, ez pedig már a kormány hatásköre. Ez mind a 106 választókerületet könnyebb helyzetbe hozná – vetette fel, megjegyezve: úgy látja, a kormány nem egységesen nézi az emberek érdekeit.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor semmi kivetnivalót nem látott abban, sőt gratulált Tállai Andrásnak, amiért az államtitkár elintézte, hogy a választókörzetében olcsóbb legyen a benzin. A miniszterelnök azt is hozzátette, hogy „akkor mindenki intézze el”.

Mirkóczki Ádámot megkérdezték arról a parlamenti döntésről, miszerint ha egy százalékot sem ér el egy párt, vissza kell fizetnie az állami kampánytámogatást. Azt válaszolta: az élet fogja eldönteni, mennyire hatékony ez, de a teljes vagyoni felelősség már jó szűrő a „kamupártokkal” szemben.

Kérdezték arról is, hogy a Jobbik színeiben EP-képviselői mandátumot szerzett Morvai Krisztina azt mondta egy interjúban, hogy az utóbbi időszakban nincs kapcsolata a párttal. A szóvivő úgy reagált: furcsállja a kijelentést, a politikus az őszi ülésszakot megnyitó kihelyezett frakcióülésen is részt vett, ahol arról is szó esett, hogyan tudná segíteni az Európai Parlamentben a béruniós kezdeményezést.