Jól járhat Garancsi cége a Várban

Csak az I. kerületi önkormányzat tudtával adhatja tovább bérbe a CD Hungary az Úri utcai lakásokat, amelyeket maga is bérel – derült ki a Veres Dávid független helyi képviselő által kikért szerződésekből. A dokumentumok szerint az ingatlan albérletbe adása előzetes tulajdonosi engedélyhez van kötve. Az adatokból kiolvasható: a Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete az Úri utca 70. szám alatt található 340 négyzetméteres ingatlant 425 forint plusz áfa négyzetméteráron adta bérbe a Hernádi Zsolt, a Mol és Csányi Sándor, az OTP vezetője, valamint Orbán Viktor miniszterelnök barátjának számító Garancsi István érdekeltségébe tartozó CD Hungary Kft. számára.

Így a cég a budai Várnegyed frekventált részén található Úri utcában egy 340 négyzetméteres lakásért – egyéb, 20 százalékos árnövelő tényezők figyelembevételével – havonta csak 220 ezer forintot fizet az önkormányzatnak. Még kevesebbet, havonta csak 13 800 forintot kell fizetnie egy, az Úri utca 58. szám alatt található 45 négyzetméteres lakás bérléséért. Nem tudjuk, hogy a CD Hungary maga is bérbeadással (ez a fő profilja) hasznosítja-e az ingatlanokat vagy sem (korábbi közleményében ezt nem tagadta), de ha ezt tenné, nagyon jó üzletet csinálhat. Korábban ugyanis a Magyar Nemzet kiderítette: a budai önkormányzat egy 46 négyzetméteres, félkomfortos lakást 76 ezer forintért adott ki egy magánszemélynek, szintén az Úri utcában, tehát majdnem hatszoros áron. Viszont ha valaki nem az önkormányzattól bérelne ilyen lakást, hanem piaci áron akar hozzájutni egy bérleményhez, akkor havonta súlyos százezreket kell fizetnie.

A szemtelenül alacsonynak tűnő, 400 és 500 forint közti négyzetméterárak egyébként nem ritkák a kerületben, főként ha ismerősökről van szó. A Magyar Nemzet nemrég kiperelte az állami tulajdonú budavári ingatlanhasznosító társaságtól, hogy mennyiért adja bérbe a Várnegyed egyik legelőkelőbb részén fekvő, Dísz tér 15. szám alatt található lakásokat, amelyek egyikében a budavári polgármester volt felesége is lakik.

Ekkor derült ki, hogy a patinás műemlék épület lakói olcsóbban bérelhetnek panorámás lakást az államtól a főváros I. kerületében, mint amennyiért Salgótarjánban, Baján, Nyíregyházán vagy épp Nagykanizsán lehet piaci alapon.

A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-től Nagy Gábor Tamás I. kerületi fideszes polgármester volt felesége (korábban a polgármester is itt lakott) egy 158 négyzetméteres lakást bérel havonta mindössze alig több mint 80 ezer forintért, azaz csupán 510 forintért négyzetméterenként. A házban lévő többi ingatlanban egyébként – melyek lakói ismeretlenek – szintén alacsony áron, többnyire 450 forintos négyzetméterárnál is olcsóbban bérelnek. Ugyanakkor érdekes, hogy a Dísz téri épületben működő állami postahivatalnak közel tízszeres, tehát valós piaci árat szabott az állami ingatlanhasznosító. A Magyar Posta – eltérően a lakóktól – közel négyezer forint négyzetméteráron vesz bérbe egy több mint száz négyzetméteres helyiséget: havonta 415 ezer forintért.

Összehasonlításképpen egyébként megvizsgáltuk a legnagyobb ingatlanportálokon található hirdetéseket, amelyek szerint egy 150 négyzetméteres lakás bérlése a Várnegyedben havonta több mint ötszázezer forintba kerül. Egy ingatlanhirdetési oldalon böngészve nem találtunk olyan hirdetést, amely százötvenezer forintnál alacsonyabb áron kínálna bérleményt az Úri utcában. A CD Hungary alapvetően saját tulajdonú ingatlanok bérbeadásával foglalkozik. Kis keresgélés után korábban megtaláltuk a társaság árlistáit. Ezek szerint a környéken a CD Hungary átlagosan négyzetméterenként 4000 forintért kínál bérbe adó ingatlanokat. Az Úri utca 70.-ben pedig még tavaly 6500 euróért kínált egy, az önkormányzati bérleményhez nagyon hasonló paraméterekkel bíró ingatlant. Ebben az épületben most a szudáni nagykövetség kereskedelmi képviselete működik. Az I. kerület eddig is értékes ingatlanai amúgy hamarosan még értékesebbek lesznek. Felköltözik ugyanis a Várba három minisztérium, velük több ezer ember. Ez a lakásoknál és a vendéglátásban is fellendíti majd az amúgy is magasan árazó piacot és a keresletet, így a mostani és a jövőbeli ingatlannyertesek még nagyobbat szakíthatnak egy sikeres pályázattal.

A budavári önkormányzat a korábbi cikkünk megjelenése után közleményben reagált. Ebben azt írták, hogy nem áll szándékukban az inflációt meghaladó mértékben lakbért emelni, sem a bérlőiknek felmondani pusztán csak azért, mert a kerületi ellenzék szerint keveset fizetnek. Hozzátették azt is, hogy az Úri utcai ingatlanok esetében már örökölt szerződésekről van szó, minthogy a CD Hungary jogelődjével kötötték azokat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.01.