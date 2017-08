Jön Putyin, de nem halad az ortodox templomok ígért felújítása

Közeledik Vlagyimir Putyin augusztus 28-ra tervezett budapesti látogatása, ám az orosz elnöknek ígért és a magyar kormány által támogatott ortodox templomok felújítása egy kapavágásnyit sem haladt. A kormány februárban 2,4 milliárd forint támogatást ítélt oda az orosz egyháznak, amit a minisztérium már át is utalt a számlájukra, de a projektek szinte még a tervezési fázisban sincsenek.

A Magyar Nemzet információi szerint az orosz ortodox egyház nem rendelkezik se építési engedéllyel, se kiviteli tervekkel egyik munkához sem. Annak ellenére sem halad a kivitelezés, hogy egy hónappal ezelőtt a budapesti Nagyboldogasszony-templom felújítását nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították. Így például a felújításhoz nem kell építészeti tervtanácsi véleményt beszerezni, és településkép-véleményezési eljárást sem szükséges lefolytatni.

Az egyik templom felújításánál viszont más problémák is felmerültek, ugyanis Tokajban még mindig az önkormányzat tulajdonában áll az épület. A felújítása pedig csak akkor kezdődhet meg, ha az ortodox egyház, vagy a magyar kormány tulajdonába kerül – hogy melyik megoldás valósul meg, még nem dőlt el. Úgy tudjuk, nem az önkormányzaton múlik a döntés, az átadás-átvételről egy hónapja már tárgyalt a városvezetés az Emberi Erőforrások Minisztériumában (Emmi) a területért felelős államtitkárral, valamint az orosz egyház vezetőivel, de a végleges döntés még nem született meg. Ezzel kapcsolatban telefonon kerestük Posta Györgyöt, Tokaj város polgármesterét, aki nem akart részletekbe belemenni, csak annyit közölt, hogy már várják a minisztérium döntését az ügyben.

Az orosz ortodox templomok felújításának előkészítése több évvel ezelőtt kezdődött meg. Eredetileg európai uniós források felhasználásával akarta finanszírozni a munkákat – így a tokaji templom felújítását is – az egyház. Ekkor készültek az építési tervek, amelyek mára már elavultak, így az egész projekt újratervezést igényel.

A templomok felújítását azért is kezelik igen fontos ügyként az állam részéről, mert Vlagyimir Putyin a februári látogatása utáni sajtótájékoztatón kétszer is kijelentette: hálás azért, hogy a magyar kormány segítséget nyújt az orosz templomok felújításában. Bár lapunk megkeresésére nem válaszol az Emmi, az Átlátszónak korábban sikerült szóra bírnia a tárcát. A minisztérium szerint a kedvezményezettnek a támogatás felhasználására és a projektek megvalósítására 2018. december 31-ig van lehetősége. Az elszámolás során csak a szabályszerűen felhasznált és számlákkal igazolt összegeket fogadják el. A kedvezményezett a támogatási időszak alatt folyamatosan valósítja meg a projektet, projekteket, az elszámolás határideje 2019. január 31. Szijjártó Péter külügyminiszter idén júliusban Moszkvában találkozott Kirill pártriárkával és Tyihon püspökkel, a magyar ortodox egyházmegye fejével is. Orbán Viktor miniszterelnök pedig június végén fogadta hivatalában a püspököt.

