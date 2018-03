Jönnek az életmentő defibrillátorok a stadionokba

Rövid időn belül 800 darab defibrillátor kerülhet a stadionokba, illetve a különböző szintű futballpályák mellé – derül ki a Közbeszerzési Hatóság adatbázisába feltöltött összegzésből. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) által kiírt, nyílt eljárású tenderen a Medtraining Team Kft. volt az egyetlen ajánlattevő. 260 millió forint ellenében vállalták, hogy a fenti számban nemcsak beszerzik az életmentő eszközt, hanem be is tanítják használatára a kijelölt embereket. Az oktatást a megyei központokban tartják, ahová minden megyéből, valamint Budapestről is nyolcvan-nyolcvan főt várnak, egy csoportba húsz ember kerülhetne be. Minden területi egység esetén négy oktatási napot kell tartania a pályázat nyertesének, ez országosan nyolcvan napot jelent.

A győztes cég ügyvezetője lapunknak elárulta, a vállalkozás először nyert ilyen jelentős összegű pályázatot. – Most a szövetségnek kell majd lépnie, és a szerződéskötés után két hónap áll majd a rendelkezésünkre a pályázatban vállaltak megvalósítására. Olyan alvállalkozókkal fogjuk elvégeztetni a betanítást, akiknek megfelelő egészségügyi végzettségük van. Hamarosan elkezdjük az oktatók kiválasztását – jelentette ki Lukács Péter, akinek mentőtiszti végzettsége van, így aktívan részt vesz majd az oktatási folyamatokban is.

Egyébként a cég az általa forgalmazott Samaritan Pad 350P defibrillátorokat szállítja le majd az MLSZ-nek; ezek darabonkénti beszerzési ára nettó 350-500 ezer forint. – Az általunk kínált életmentő eszközt kifejezetten nyilvános helyeken való használatra tervezték, felnőtt- és gyermekbetegeken egyaránt használható, kis tömegű és könnyen működtethető rendszer. Előbb analizálja a szívritmust, majd elektromos ütést ad le a hirtelen szívhalált szenvedett betegeknél, megpróbálva visszaállítani a normál működést. A felhasználóbarát készülék egyszerű hang- és képüzenetekkel segíti az újraélesztést és a defibrilláció folyamatát – tudtuk meg a cégvezetőtől. Aki hozzátette: a pályázatban azt is vállalták, hogy bizonyított újraélesztés esetén nyolc éven keresztül cserélik a készülékekben az elektródákat és az akkumulátorokat.

Az MLSZ-hez közel álló forrásunk elmondta, a mostani tender csak az első lépés volt, a végső cél az, hogy megyei szinten minden pályára kerüljön legalább egy életmentő eszköz. A klubok felelőssége, hogy a győztes cég segítségével képezzék ki a defibrillátorok használóit, ezek az oktatások egyébként ingyenesek lesznek a résztvevők számára.

