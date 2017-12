Jövőre befékeznek a lakásárak

Idén még élénkült a lakáspiac, és száguldottak az árak is

Idén is felfelé mentek az árak a magyarországi lakáspiacon. Budapesten és a vidéki nagyvárosokban több mint 10 százalékos volt a drágulás mértéke, 2018 azonban megnyugvást hozhat az áremelkedés tekintetében – derül ki az Ingatlan.com országos elemzéséből, amely több mint 200 ezer lakáshirdetés alapján vizsgálta az idei év forgalmát.

Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője szerint a drágulás nem meglepetés, továbbra is erős a kereslet az új és a használt lakások iránt, de két fontos változás történt az idei évben. „A kereslet egyre nagyobb részét hitelből finanszírozzák a vevők annak köszönhetően, hogy 2017-ben minden eddiginél alacsonyabb kamattal lehetett lakáshitelt felvenni” – mondta szakértő.

A másik komoly változás, hogy a fővárosban már nem növekszik az adásvételek száma, ez pedig jövőre véget vethet a dinamikus áremelkedésnek is.

A lakáspiaci növekedés motorja folyamatosan átkerül a vidéki városokba, ahol továbbra is élénkül a forgalom, emelkednek az árak és új lakások is épülnek. Balogh László hozzáfűzte, hogy a vidék felzárkózása mellett az országon belül továbbra is nagyon jelentős különbségek vannak.

16 százalékkal nőttek a pesti lakásárak

Budapesten a lakások átlagos kínálati négyzetméterára december végén 543 ezer forint volt, ez 16 százalékos emelkedést jelent 2016 decemberéhez képest. A fővárosi panellakásoknál ezt meghaladó drágulás következett be: az átlagos négyzetméterár ugyanis 19 százalékkal, 405 ezer forintra nőtt.

Az Ingatlan.com elemzése kiemeli, hogy a panelek iránti kereslet emelkedése azzal magyarázható, hogy a téglalakásokhoz képest átlagosan 20-40 százalékkal olcsóbbak, és viszonylag kis alapterületen több helyiséget nyújtanak.

Egyre többet ér a szegedi panel is

A vidéki városok közül Győrben a téglalakások ára 9,1 százalékkal, 357 ezer forintra emelkedett, a paneleknél pedig 9,6 százalékkal, 287 ezer forintra ugrott az átlagos négyzetméterár. Debrecenben a téglalakásoknál 10 százalékkal, 330 ezer forintra, a paneleknél 12 százalékkal, 270 ezer forintra nőtt az átlagár. Szegeden a téglalakásoknál 9,6 százalékos, a paneleknél viszont 20 százalék feletti áremelkedés történt, így az előbbiek négyzetmétere 274 ezer forint volt december végén, utóbbiaké pedig 233 ezer forintra rúgott.

Erre számíthatunk

Az elemzés rámutat arra, hogy idén – az új lakások vásárlására vonatkozó előszerződéseket is figyelembe véve – akár 160 ezer tranzakcióra is sor kerülhet. 2017-ben már megkezdődött az új lakások tömeges átadása, 2018-ban pedig akár 15-20 ezer eladási céllal épült új lakás készülhet el.

Az árak várhatóan nem csökkennek jövőre sem a használt, sem pedig az új lakások esetében, de a drágulás várhatóan 5-10 százalék közé mérséklődik település- és ingatlantípustól függően

Jövőre az új lakások tömeges átadása, az olcsó lakáshitelek és a családi otthonteremtési kedvezmények (csok) is lendületben tarthatják a lakáspiacot. Az új lakások piacának élénkülése 2019 végéig biztosan kitart, addig ugyanis 5 százalékos áfakulccsal lehet értékesíteni ezeket az ingatlanokat. Az árkülönbségek miatt a csok a fővárosban leginkább a használt lakások vásárlóinak, a vidéki városokban pedig az új lakások vevőinek vagy a családi házak építőinek nyújthat leginkább segítséget 2018-ban.