Karácsonyi meglepetés: dupla csekket postázott a kukacég

Továbbra sem működik megfelelően az állami kukaholdingként emlegetett Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) országos számlázási rendszere. A szemétszállítási számlák az ország több településén késve és hibás összegről kiállítva érkeznek meg. Néhol hamarabb kapják meg az ügyfelek a fizetési felszólítást, mint az aktuális csekket. Lapunk egyik érdi olvasója pedig arról számolt be, hogy egyszerre két azonos összegű számlát is kapott. A fennakadások annak ellenére is rendszerszintűek, hogy mostanáig csaknem kétmilliárd forintjába került az adózóknak a bizonylatkészítő rendszer, amelynek az eredeti ígéretek szerint már tavaly áprilisban be kellett volna indulnia.

Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke lapunknak elmondta: arra lehet számítani, hogy az állami kukacég az eredeti tervekhez képest kétéves csúszással, leghamarabb jövő áprilisban lesz képes országszerte pontos számlákat kiküldeni. Addig sok területen maradnak a hibás bizonylatok, nem kis gondot, bosszúságot okozva a családoknak. Az elnök mindehhez hozzátette, hogy a számlázási rendszer hibátlan működéséig még mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk az adózóknak. Idén – a tavalyi megközelítőleg húszmilliárd forint után – hozzávetőleg tízmilliárd forintjába kerül az adófizetőknek az állami kukavállalat fenntartása. Jövőre pedig további közpénzmilliárdokat nyel majd el a holding fenntartása és működtetése, mindaddig, amíg nem lesz képes hibátlan számlákat kipostázni valamennyi településen, és maradéktalanul beszedni a szemétszállítási díjakat. Így persze egyre több pénzébe kerül a lakosságnak, hogy megfizesse a „rezsicsökkentés” árát.

Emlékezetes: a kukacég nem végez szemétszállítási feladatokat, azt a többnyire önkormányzati kézben lévő vállalkozások látják el. Közülük korábban többet arra kényszerített az állami kukavállalat, hogy bérszámlázást végezzen helyette, miközben az állami cég feladata lenne, hogy beszedje a díjakat. Ám a társaság inkább csak lefölözi és részben újraosztja a szemétszállítási bevételeket. A lakossági hulladékot elszállító szolgáltatók csak annyi pénzt kapnak, hogy működőképesek maradjanak, és rendszerint csak az utolsó pillanatban jutnak hozzá a számukra a kukaholding által megítélt támogatáshoz.

Már eddig is hatalmas összegeket költött a nemzeti kukaholding a hibásan működő országos számlázási rendszerére. A kukacég legutóbb szeptemberben 1,26 milliárd forint értékben adott megbízást a bizonylatkészítő gépezete üzemeltetési és informatikai támogatási feladatainak az ellátására. A pályázat nyertese ezúttal is az Euromacc Adatfeldolgozó és Szolgáltató Kft. lett. Amint arról beszámoltunk: az NHKV a csekkrendszer kialakítására először tavaly szeptemberben kötött szerződést ezzel a vállalkozással, amelynek a keretében jól fizető állami megbízáshoz jutottak a sajtóban Orbán Viktor miniszterelnökhöz közel álló személyként emlegetett milliárdos üzletember, Garancsi István Mobil Adat Kft.-ben lévő cégtársai. Az Antenna Hungária Zrt.-vel közösen ugyanis a Garancsi üzletfelei, Hauser Gábor Miklós, illetve Brasnyó Péter által jegyzett Euromacc nyerte meg tavaly ősszel is a nemzeti kukacég csaknem 550 millió forint értékű megbízását az állami vállalat bizonylatkészítő rendszerének a megalkotására. A munkák elvégzésének a díját aztán elmúlt év novemberben 603 millió forintra növelte a kukavállalat. A kukacég később a számlázáshoz kapcsolódóan kiírt még egy 49 millió, illetve egy 24 millió, egy 17,7 millió és egy 17 millió forintos pályázatot is.

A kormányzat a jövőben még bőkezűbben költi majd az adóforintokat a holdingra. A kabinet 2019-ig mintegy százmilliárd forintot fordít a hulladékszektorra. Azt ígérik, hogy a fejlesztés keretében új járműveket vesznek, egységesítik a lomtalanítást és a zöldhulladékgyűjtést, és automata válogatóműveket állítanak üzembe. Emellett előírják, hogy 50 kilométeren túlra nem szállíthatnak szemetet a kukásautók, illetve a begyűjtés helyétől száz kilométeren belül meg kell oldani az újrahasznosítást. Becslések szerint a célok eléréséhez nem lesz elegendő százmilliárd forint, legalább háromszor ennyit kell majd a rezsicsökkentéssel „kiéheztetett” ágazat rendbetételére költeni. Így végül több száz milliárdba kerülhet az adózóknak a kormányzat rezsiajándéka.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.12.