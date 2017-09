Kerítés épülhet az ukrán határra is

Kerítés építését javasolják az ukrán–magyar határon a sertéstartók, hogy meg lehessen védeni a magyar területeket az afrikai sertéspestistől (ASP), amelyet a szomszédos országból származó, fertőzött vaddisznók terjeszthetnek el. Ha a kórokozó bejutna Magyarországra, becslések szerint a hazai sertésállomány akár 30–35 százaléka – mintegy 1,2 millió hízó – eladhatatlanná válna, és ez tetemes veszteségeket, durva piaci zavarokat okozna – írja az Agrárszektor.hu.

A lap idézi Horváth Istvánt, a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének (MSTSZ) elnökét, aki szerint nagyon súlyos gondokat okozhat, ha Ukrajnából Magyarországra is bekerül az afrikai sertéspestis. Ezért azt javasolja, hogy az ukrán határon kerítéssel védjék a magyar területeket annak érdekében, hogy a vaddisznókkal ne kerülhessen be a vírus az országba. Ha ugyanis Magyarországon is megjelenik az afrikai sertéspestis, akár 25–30 százalékkal is visszaeshet a magyarországi sertések száma, és a betegség miatt kitiltanák az országot a távol-keleti piacokról, ami azt jelenti, hogy se Kínába, se Dél-Koreába, se Japánba nem lehetne sertéshúst szállítani. Ezért a szövetség szerint szigorú állategészségügyi rendszabályokra, és a határellenőrzéseknél is szigorú élelmiszer-ellenőrzés bevezetésére van szükség a keleti országhatáron.

Az agrárszektornak nyilatkozott Pókos Gergely, az MCS Vágóhíd Zrt. vezérigazgatója is, aki szerint a sertéspestis esetleges kitörése az export 60-70 százalékos csökkenését eredményezheti. Idén 340 ezer eurót kapott Magyarország az Európai Uniótól a sertéspestis megakadályozására, jövőre pedig 400 ezer eurót igényel majd.

Ukrajnában a fertőzések fő gócpontja észak–északkelet régió. Az első pozitív eset egy Afrikából érkezett élelmiszerrel került az országba, a második pedig egy Oroszországból származott szalonnából. Az ASP terjedési dinamikája miatt új járványvédelmi intézkedésekre, valamint a meglévők javítására lenne szükség. A sertéspestis legsúlyosabb gondokat Csehországban okoz, ahová importtal, illetve valamilyen vadásztrófeával kerülhetett be, és a legutóbbi adatok szerint összesen már 102 beteg vaddisznót találtak az országban. Csehországban a legfőbb cél, hogy minden vaddisznót kilőjenek a kijelölt és behatárolt területeken még a tél beállta előtt.