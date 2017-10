Kéthavi pluszfizetést ad a Metro

Az elmúlt hetek, hónapok sztrájkhelyzetei és munkaerő-problémái ellenére a kereskedelmi üzletláncok szinte mindent rendben találnak, nincs gond a fizetésekkel és a létszámmal sem, legalábbis ez derül ki a lapunknak küldött válaszaikból. Körkérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) által bejelentett novemberi bértárgyalásokra hogyan készülnek az egyes üzletláncok. Azt is meg szerettük volna tudni, sikerült-e maradéktalanul teljesíteni az idei kötelező emeléseket, tudnak-e emelni jövőre, és mit kezdenek a szakszervezet által égetőnek nevezett létszámhiánnyal.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Nem érzékelünk sztrájkhangulatot, nyomásgyakorlás nélkül is készen állunk a bértárgyalásokra. Jelenleg nem látjuk szükségét a sztrájkra való felkészülésre – közölte megkeresésünkre a Metro sajtóosztálya, miután csütörtökön egyeztetett a KASZ képviselőivel. A szakszervezet szerdán még azt jelentette be, hogy hamarosan a Tescóban már sikeresen megszervezett munkaleállással tiltakozhatnak a dolgozók, ha nem rendezik a helyzetüket. A Metro ehhez képest még azt is hozzátette, hogy évi 12 helyett 14 havi bért adnak dolgozóiknak, amit a keresetük arányos kiegészítésére lehet fordítani. Ez szerintük a piac egyik legjobb ajánlata. Hangsúlyozták, céljuk, hogy a munkakörök eltérő súlya ezentúl is megjelenjen a bérezésben. Szerintük általános létszámhiány nincs, igaz, néhány áruházukban előfordul kritikus időszak, amikor hosszabb ideig tart pótolni a kilépő dolgozókat. Ehhez képest a KASZ szerdán arról tájékoztatott, hogy sok üzletben – így Metrókban is – már arra sincs ember, hogy kipakoljanak a polcokra. Arra a kérdésünkre, hogy sikerül-e kigazdálkodni a jövő évi kötelező, húszezer forintos béremelést, azt a homályos választ írták, hogy a dolgozói igények pontos ismeretében tudnak csak válaszolni.

A Spar közölte, felkészült a januári, kötelező szakmunkásminimálbér-emelésre. Már 2016-ban is négymilliárd forintot fordítottak bérfejlesztésre, és ez a szám 2017-ben eléri a nyolcmilliárd forintot. A kevesebbet keresők kapták a legnagyobb emelést, de a magasabb jövedelműek fizetése is jelentősen nőtt. Hozzátették, a létszámot nem csökkentették, az idei év még nincsen lezárva, de 2015-ről 2016-ra nőtt a létszám, és ez a tendencia nagy valószínűséggel meg is marad.

– A közelmúltban bejelentett, több mint kétmilliárd forintnyi bérfejlesztésünk az év végére és 2018-ra egyaránt vonatkozik. A béremelést munkatársaink érdekében előre hoztuk, november 1-jétől életbe léptettük. Az elmúlt évek pozitív pénzügyi eredményeire és a tervezett új áruháznyitásokra tekintettel, létszámbővítésre is lesz lehetőségünk a jövőben – ezt már az Auchan közölte lapunkkal. A Tesco a jövő évi bérfejlesztésről novemberben kezdi meg az egyeztetéseket a szakszervezetekkel. A Cooptól csak annyit tudtunk meg, hogy zártkörű vállalati programja van a vezetőségének, így nem tudnak válaszolni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.27.