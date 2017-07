Kezdődik a mélygarázs építése a Millenárison

Emlékeztetett: az egykori minisztériumi irodaházmonstrum bontásával három éve kezdődött a Millenáris park és a Margit körút közötti elhanyagolt terület rendbe tétele. A barnamezős beruházások megvalósítása, rozsdaövezetek rehabilitációja a világon mindenhol időigényes folyamat.

Varga Mihály kifejtette, megérti a környéken lakók türelmetlenségét, már nagyon várja, hogy a feleségével és gyermekeivel együtt eltölthessen néhány nyugalmas órát az elkészült parkban. Hozzátette: érdemes felidézni, hogy ez a terület Buda kellős közepén milyen elkeserítő állapotban volt hosszú éveken át. Régóta szúrta a szemét a budaiaknak, de a döntési helyzetben lévők közül nem mert hozzányúlni senki.

„De jobb is így, mert különben egy pláza, vagy luxus irodaház állna ma itt, hiszen voltak is ilyen tervek. Aztán a Fidesz-kormány elhatározta, hogy itt is rendet rak. Először a tulajdonviszonyokat kellett tisztázni, ami nem volt egyszerű. A sűrűn lakott környéken a bontást nem lehetett a nyilván sokkal gyorsabb robbantásos módszerrel végezni, és az egyik gyárépület, a Melegpörgető esetében méternél vastagabb vasbetonfalakat kellett különleges technológiával feldarabolni” – mondta Varga Mihály.

Hozzátette, hogy az irdatlan mennyiségű sitt elszállítása több mint egy évet vett igénybe, aztán a tervek engedélyeztetése is elhúzódott, de a beruházást irányító Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft.-nek nincs szüksége mentségre.

„Már csak azért sem, mert most már a célegyenes közelében vagyunk, a héten felvonul a kivitelező, és elkezdődik a mélygarázs építése. Ha minden a tervek szerint alakul, jövő év végére elkészül a park is, és 2019 tavaszán már zöld lombos fák között sétálva gyönyörködhetünk a megújult, területét és funkcióit illetően is kibővült Millenáris parkban” – fogalmazott.

A miniszter kiemelte, hogy csaknem 2,5 hektáros területével hosszú idő után ez lesz első új létesítésű, hatalmas aktív zöldfelülettel rendelkező park a főváros szívében. Több mint 300 előnevelt lombos fa, kiterjedt gyepszőnyeg, jelentős vízfelület, kávézó, modern gyerekjátszótér és egy különleges zöldfal-installáció várja a látogatókat. A Fény utca forgalma a föld alá kerül, így az új park egységes egészet alkot majd az addig szintén megújuló régi Millenárissal.

A parkban látványos újdonság lesz a hatalmas zöld növényfal. A növénytartókat egy 20 méter magas és csaknem 100 méter hosszú acélszerkezeten helyezik el, ezt fogják beborítani – idővel összefüggő zöld felületet képezve – a kúszónövények. A levegő szabadon áramolhat a növények és a vastraverzek között, tehát csak látványában lesz falszerű. A szomszédos bevásárlóközpont hátsó, a Margit körútra merőleges falával párhuzamosan elhelyezett, a park aktív zöldfelületét jelentősen növelő installáció a tervezők szerint egyedülálló háromdimenziós zöldélményt nyújt majd. A tartószerkezet egyes szintjein acélhálóval és korlátokkal védett gyalogos járdákon lehet végigsétálni, innen egyfajta kilátóként lehet majd végigtekinteni a parkon és közvetlen környezetén – beszélt a részletekről Varga Mihály.

A park éjszaka zárva tart majd, de a Lövőház utca és a Kis Rókus utca közötti gyalogosforgalom zavartalan lesz egy felszín alatti átjárónak köszönhetően.

Varga Mihály tájékoztatott arról is, hogy a park felszíne alatt 500 férőhelyes, kétszintes mélygarázs épül, amely érezhetően enyhíti a környék parkolási gondjait. Autóval behajtani a Kis Rókus utca felől lehet majd, és két kihajtó lesz: az egyik a Margit körútra, a másik pedig a Kis Rókus utcára nyílik, a gyalogosok számára a park területén elhelyezett lépcsőházak és liftek kötik össze a mélygarázst a felszínnel.

Elmondta, hogy a projekt korszerű, környezettudatos megoldások tekintetében példamutató. A csapadékvíz egy részét összegyűjtik és locsolásra használják majd, a park építményei zöldtetős megoldásúak, számos helyen napelemeket helyeznek el, de ezen túl az elektromos hajtású autók elterjesztését szolgáló e-mobilitás programnak az egyik központja is az új Millenáris parkban lesz. A mélygarázsban 12 töltő várja majd az elektromos autót használókat és a tervek szerint helyet kap egy e-mobilitást népszerűsítő információs központ is.

Kitért arra is, hogy a régi Millenáris park az utóbbi időben elhanyagolt benyomást keltett, de a korábban elmaradt alapvető karbantartási munkálatai már befejeződtek, és elvégezték a legsürgetőbb javításokat a Zöld Péter játszótéren is, amelyet egyébként hamarosan felújítanak. A Millenáris teljes revitalizációja a nyár folyamán kezdődik, amely kiterjed a zöldfelületekre is. Az épületek műszaki, energetikai korszerűsítését követően komplex felújításra kerülnek. A Millenáris park továbbra is multifunkcionális rendezvényhelyszín lesz, és a tervek szerint egy innovációs vállalkozói központ is helyet kap az egyik épületben.

Varga Mihály kiemelte: a Széllkapu-projektben kiemelt szempont volt a költségek észszerű szinten tartása. A mélygarázs építésére új közbeszerzési eljárást indítottak, mert az első körös ajánlatok jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló forrásokat. A beruházás összköltsége hozzávetőleg 17 milliárd forint, de a számszerű végösszegnél többet mond, hogy az előzetes hatásvizsgálatot végző független közgazdasági műhely szerint a Millenáris park bővítése már 2024-re megtérül – mondta.

A 2,5 hektáros, központi fekvésű rozsdaövezeti terület rehabilitációja – zöld pihenőpark és mélygarázs építése – lehet gyorsan megtérülő, hatékony beruházás. Varga Mihály ezt rendkívül fontos üzenetnek nevezte.