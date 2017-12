Kiakadt egy lengyel képviselő, mert Németországban olcsóbb a Lidl

Az Európai Bizottsághoz fordult a lengyel kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt egyik európai parlamenti képviselője, Kosma Zlotowski, mert szerinte tisztességtelen a Lidl német diszkontlánc árazása – írja a Business Insider lengyel kiadása. A képviselő szerint tisztességtelen, hogy a cég ugyanazokat a termékeket másként árazza a határ két oldalán.

Egy novemberi felmérés szerint ugyanis a Lidl saját márkás termékei átlagosan 10 százalékkal drágábbak Lengyelországban, mint Németországban. A termékek 70 százaléka drágább, főleg az élelmiszerek, 29 százaléka, főként tisztítószerek és kozmetikai áruk olcsóbbak, és csak 1 százalék kerül ugyanannyiba. A tanulmány szerzői szerint az árkülönbség elsősorban más a lánc stratégiájából következik. A Lidl a saját márkás termékeit Lengyelországban prémiumtermékként értékesíti és árazza, Németországban hétköznapi áruként.

Néhány hónappal korábban a Rossmann drogériákról derült ki hasonló, mikor egy vásárló összehasonlította az árakat a német és a lengyel boltokban. A cég magyarázata szerint Lengyelországban sokkal többet költenek reklámra, mint Németországban. Mások arra emlékeztetnek, hogy a cégnevek ellenére valójában nem ugyanazokról a társaságokról van szó: a német Rossmann csak a felét birtokolja a lengyel Rossmann részvényeinek, és a Lidl Polska is külön cég, amely maga tárgyal a beszállítókkal.

A Lidl Polska emellett még hozzátette, hogy az árakat számos tényező határozza meg, például az áfa mértéke és a szállítási költségek, ezenkívül fontos a méretgazdaságosság is: a német piacon több mint 3000 üzletük van, míg Lengyelországban csak mintegy 600. Utóbbi azt jelenti, hogy a német Lidl ötször akkora mennyiséget vásárol a beszállítóktól, így az egységár logikusan kisebb lesz. A cég azt is kifogásolta, hogy a vizsgálatba csak 86 terméket vontak be, pedig más termékek, mint például a lengyel beszállítóktól érkező tej vagy a hús olcsóbb lehet Lengyelországban.

Zlotowskit nem hatották meg a Lidl érvei, szerinte tisztességtelen a kettős árazás gyakorlata. Az EP-képviselő azt kérdezi az Európai Bizottságtól, hogy összhangban áll-e az EU fogyasztóvédelmi politikájával és a tisztességes kereskedelem elvével a kétféle árazás, van-e joguk a fogyasztóknak információt kapni arról, mennyibe kerül ugyanaz a termék egy másik tagállamban, illetve tervezi-e a bizottság kivizsgálni a problémát és szembeszállni a „tisztességtelen” gyakorlatokkal.

Az Európai Bizottságot korábban már sikerült rávenniük a közép-európai kormányoknak, hogy foglalkozzon az úgynevezett kettős minőség problémájával, vagyis azzal a gyakorlattal, hogy ugyanazon cég elvileg ugyanazon terméke valójában más összetevőket tartalmaz a különböző piacokon. Az úgynevezett Nutella-háborúban az EB egyelőre arra jutott, hogy egymillió eurót biztosított a tagállami hatóságoknak a minőséget ellenőrző vizsgálatokra, de a jogalkotást nem kapkodják el, hiszen nem közvetlen élelmiszer-biztonsági kérdésről van szó.