Kisebbfajta „csodára” számít a kormány a következő években

Igen optimista képet festett a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a hazai makrogazdasági folyamatokról a most megjelent költségvetési prognózisában. A dokumentum egyfajta kitekintést nyújt a 2017–2021-es időszakra. Az NGM szerint a magyar gazdaság a következő években is kiegyensúlyozott és fenntartható pályán, dinamikusan bővül majd, stabil költségvetés, folyamatosan csökkenő államadósság és magas foglalkoztatottság mellett. A tárca jóslata szerint az idén 4,1 százalékkal bővülhet a bruttó hazai termék (GDP), ez jövőre 4,3 százalékra gyorsul, majd kisebb visszaesés következik be: 2021-re 3,6 százalékra szelídül a növekedési ütem.

A Nemzetgazdasági Minisztérium jóslata azért nevezhető derűlátónak, mert még a hazai gazdasági növekedéssel kapcsolatban igen optimistán nyilatkozó Magyar Nemzeti Bank is kisebb bővülést prognosztizált. A jegybank az idei és a jövő évre is 3,9 százalékos növekedést jelez előre. Úgy tűnik, a kormány nagyon bízik abban, hogy az idén négyes számmal kezdődik a GDP-növekedési adat, ami szépen mutathat az áprilisi országgyűlési választások előtt. Érdekesség, hogy éppen december elején módosította felfelé a gazdasági növekedéssel kapcsolatos adatát a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – mindössze két héttel azután, hogy megjelent az első becslése. A KSH 3,6-ről „gyorsította” 3,9 százalékra a GDP-bővülés ütemét, amit a hivatal a piaci szolgáltatások vártnál kedvezőbb teljesítményével magyarázott. Ami a legfurcsább az egészben: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter megjósolta, hogy a KSH felül fogja írni a korábban közölt statisztikát. A tárcavezető az Országgyűlés szokásos éves bizottsági meghallgatásán november 22-én azt mondta, hogy az „első három negyedév adatai alapján jól látható, hogy a gazdaság idei növekedése igazolja a kormány és a nemzetközi intézmények várakozásait, négy százalék feletti bővülésre lehet számítani”. A növekedéssel kapcsolatos optimizmusát azzal magyarázta, hogy a KSH „módszertani okok miatt utólag fölfelé szokta korrigálni a számokat”. Az más kérdés, hogy a régiós országok, mint Románia, Lengyelország és Csehország sokkal nagyobb növekedést produkál; ennek az uniós források hatékonyabb felhasználása állhat a hátterében.

Az NGM kincstári optimizmusa azért is érdekes, mert a kormány erőltetett ütemben hívja le a 2014–2020-as költségvetési ciklusban rendelkezésre álló forrásokat, így nagy kérdés, hogy mennyi pénz marad a kasszában a 2020 utáni időszakra. Mint ismeretes, a magyar gazdaság növekedésében óriási szerepet játszanak az uniós források; ha ezek elfogynak, nehéz lehet két százalék feletti bővülést produkálni. A tárca azonban 2021-re is 3,6 százalékos növekedéssel kalkulál. Az államadósság GDP-hez viszonyított rátája esetén is folyamatos csökkenésre számít az NGM. Érdekesség, hogy bár jövőre már az NGM is csak 2,7 százalékos inflációval számol, a kormány egy korábbi becslés alapján 3 százalékkal emeli a nyugdíjakat. A nyugdíjemelés tehát a jogszabályban meghatározottnál 0,3 százalékkal nagyobb lesz 2018 elején, amiben nyilván a jövő évi választások játszhatnak szerepet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.29.