„Kiskőrös elesett” – A diákmunkások viszik a vállukon a Tescót

Folytatódik a Tesco áruházakban meghirdetett sztrájk ma 10 órától 24 óráig. A munkabeszüntetést kezdeményező Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) tegnap 16-tól 24 óráig tartott sztrájkot.

A budapesti Fogarasi úti Tescóban kollégánk nem tapasztalt különösebb fennakadást ma délelőtt 11 óra környékén. Talán az átlagnál valamivel nagyobb sorok alakultak ki a pénztárak előtt, de a diákmunkások jól állták a sarat. Ők ugyanis nem sztrájkolhatnak, hiszen nem a multi alkalmazásában állnak, valamelyik közvetítő cégen keresztül kerültek a céghez. Az önkiszolgáló kasszáknál is időben sorra lehetett kerülni. A vevőkön az átlagos szombat délelőttinél nem látszott nagyobb bevásárlós feszültség. Az épület oldalában kialakított pihenőhelyen mintegy húsz-harminc alkalmazott beszélgetett. Egy dolgozó elmondta, tisztában vannak vele, hogy nem jár fizetés a sztrájk idejére, de kitartanak. Az Astoriánál lévő Tesco Expresszben az egyik eladó azt mondta, nem mindenki sztrájkol. Itt már alig volt nyitva kassza, szinte mindenki az önkiszolgáló pénztáraknál vásárolt. Az Arena Plazában lévő egység nyitva volt ugyan szombat délelőtt, érezhető volt a munkaerőhiány, nagyon sokat kellett sorban állni, mert csak két pénztár működött az önkiszolgáló mellett. Az itteni üzletvezető – a nevét nem árulta el – arról számolt be, hogy pénztáros, árufeltöltő és raktáros összesen hét fő dolgozik jelenleg az áruházban, ő maga pedig azért nem sztrájkol, mert a kialkudott minimális szolgáltatást muszáj nyújtaniuk. Egyébként egyetért az akció céljaival. Azt is elmondta, nem fér hozzá a hangosbemondóhoz, mert ahhoz nincs jogosultsága, ezért nem tudja bemondani, hogy rengeteget kell várakozni. Úgy véli, a vezetők fizetését is emelni kellene, hiszen az ő vállukat óriási felelősség terheli, amihez képest nem keresnek valami jól. Hozzátette: akik jelen vannak, a reggeli műszakot alkotják, arról pedig egyelőre nincs tudomása, hogy estig mennyien érkezhetnek még.

Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

„Ózdon nemrég zárt be egy üzlet, sok győri kisbolt sem tud működni. Az egész országban fennakadásokról hallottunk, elsősorban vidéken, de vásárlói szempontból összességében javult a helyzet tegnaphoz képest” – mondta lapunknak a KASZ sztrájkbizottságának elnöke. Karsai Zoltán szerint a Tesco meglepődött, nem volt felkészülve ennyi sztrájkolóra, tegnap ezért több gondjuk volt. Mára jóval több diákmunkást rendeltek be, bár ők hétvégén egyébként is emelt számban dolgoznak. Mint mondta, csak miattuk nem kell bezárni az üzleteket. Karsai Zoltán hozzátette, a sztrájkhajlandóság kicsit sem csökkent, ahogy például az ottani dolgozók mondják, „Kiskőrös is elesett”. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy be kell zárni a boltot, inkább arról van szó, hogy kilencven-száz százalékban csatlakoznak a dolgozók a kezdeményezéshez. Tudnak olyan vidéki boltokról, ahol a vezetők is letették a munkát.

„A sztrájkkal természetesen elégedettek vagyunk, köszönjük a dolgozóknak, hogy ilyen szép számban csatlakoztak. Boldogok azonban akkor lennénk, ha a Tesco végre megfelelő ajánlattal állna elő. Bízunk benne, hogy a hétfői találkozónkon erre sor kerül majd” – mondta a sztrájkbizottság vezetője.

A szakszervezetek 25 százalékos fizetésemelést követelnek, és szeretnék elérni, hogy a legalacsonyabb béren foglalkoztatott dolgozók keresete is megközelítse a bruttó 200 ezer forintot, a munkavállalói létszám pedig 15 százalékkal emelkedjen. Követelik továbbá az alvállalkozók által foglalkoztatott külső munkaerő létszámának 15 százalékos korlátját a teljes munkavállalói körön belül, valamint a Tesco költségvetéséből a munkaeszközökre fordítható összeg 30 százalékra emelését a jelenlegi 13 százalékról.

Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

A munkáltató tájékoztatása szerint pénteken a Tesco áruházak 10 százaléka zárt be a sztrájk miatt, a bezárt boltokkal együtt az üzletek 25 százalékában volt tapasztalható valamilyen fennakadás. A szakszervezet példátlanul sikeresnek tartja a sztrájkot, mivel a dolgozók szép számmal csatlakoztak a munkabeszüntetőkhöz. A Tescónak Magyarországon 206 üzlete van, ebből 112 hipermarket, és 20 ezer munkavállalót foglalkoztat.

A Tesco az MTI beszámolója szerint közölte, hogy e hét végén is az áruházláncot választó 3,3 millió vásárlójának színvonalas kiszolgálására fókuszál, és arra törekszik, hogy boltjai a sztrájk idején is a megszokott rend szerint működjenek, a munkabeszüntetés miatt kieső munkaerő pótlására a vállalat diákmunkát rendelt a törvényi előírásokkal összhangban.

Az áruházlánc ma déltől rendszeres tájékoztatást ígért az aktuális helyzetről, amint megkapjuk közleményeiket, frissítjük cikkünket. Legutóbb azt közölték, hogy a 206 boltból 188 van nyitva, 18 (5 hipermarket, 13 kisbolt) pedig zárva, mivel ezekben nem biztosított a vásárlók megfelelő színvonalú kiszolgálása.

A bezárt boltok a délután egy óra körül kapott tájékoztatás szerint:

Balatonboglár

Ózd

Paks

Sátoraljaújhely

Székesfehérvár, Palotai utca

Győr, Hunyadi u.

Győr, Hédervári u.

Győr, Lajta u.

Győr, Herman O. u.

Budapest, Ady Endre u.

Budapest, Andor u.

Budapest, Bartók Béla u.

Budapest, Fehérvári út

Budapest, Hasadék u.

Budapest, Vihar u.

Budapest, Szent László u.

Debrecen, Szentgyörgyfalvi u.

Szombathely, Gazdag E. u.

A cég sajtóosztálya hangsúlyozza, hogy a fenti állapotok akár percről percre is megváltozhatnak.