Kiszáll a magyar milliárdos a CBA-ból? A Lidllel folyhatnak a tárgyalások

Eladja üzleteinek legalább egy részét a milliárdos magyar üzletember, a CBA-alapító Baldauf László – tudta meg két forrásból a Portfolio.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A cikk szerint a Lidl-be járhatnak majd azok, akik a Blaha Lujza téren szoktak bevásárolni a CBA-ban, ugyanis Baldauf megegyezett a német kiskereskedelmi lánccal az üzletről. A Ferenciek terén lévő boltról is előrehaladott tárgyalások folynak, és a napokban üthetik nyélbe az üzletet, és Baldauf további boltok, illetve bérleti jogok értékesítését is tervezi, ám igyekszik a legnagyobb titokba tartani azt, hogy állnak a tárgyalások – teszik hozzá.

Cégein keresztül Baldauf Lászlót, valamint a Lidl Magyarországot is megkeresték az üzlettel kapcsolatban, ugyanakkor Baldauf cégeitől nem érkezett válasz, a Lidl pedig azt közölte, hogy nem kívánnak nyilatkozni az ügyben.

A Portolifo egyik forrása szerint viszont az egykori CBA-elnök nem csak a német diszkontlánccal folytat tárgyalásokat, egyes boltjait egymással összekötve értékesítené. Tőle úgy tudják, hogy Baldauf megválna például a budapesti Arany János utcai, tárnoki, ürömi, erdőkertesi, szadai érdekeltségétől is.

„Én is hallottam a pletykákat, miszerint Baldauf úr kiszállna, de nem tudom, hogy végül megvalósulnak-e ezek az üzletek, különösen azért, mert a kérdés politikailag rendkívül kényes, a vevői oldalon nem magyar cégek vannak, Baldauf úr pedig remek diplomata, nem hiszem, hogy konfliktust vállalna a kormánnyal” – mondta egy másik, a kiskereskedelmi szektorra rálátó forrás a portálnak. Ugyanakkor kiemelte, hogy Baldauf kényszerpályán is lehet – akár korából kifolyólag is, ha a család nem viszi tovább az üzletet –, ami indokolhatja a boltok eladását. Az egyik forrás kiemelte, hogy az egykori CBA-elnök több céggel is tárgyalhat jelenleg, a folyamatok eredményeként pedig akár tovább is csökkenhet a magyar cégek aránya a kiskereskedelemben.

„Hazai üzletláncok nem biztos, hogy meg tudnák vagy akarnák venni a boltokat, nem is abba a súlycsoportba tartoznak, mint a multik” – vélekedett az egyik forrás.

Összességében mindketten arra számítanak, hogy a boltok eladásáról szóló tárgyalások tovább folytatódhatnak a következő időszakban – derül ki a Portfolio cikkéből.