Kockázatos, de nálunk is viszik, mint a cukrot

Egyre több pénzügyi szervezet figyelmeztet a kriptovaluták kockázataira azután, hogy januárban viharos gyorsasággal gyengült a felére a bitcoin árfolyama. Miközben Kína és Dél-Korea a kriptodevizákkal történő kereskedés teljes körű tilalmának bevezetését fontolgatja, sok más országban a hatóságok szigorú kereskedési szabályokat vezetnek be. Mogyorósi Attilát, a CoinCash.eu ügyvezetőjét szembesítettük a bitcoinnal szembeni kritikákkal.

– Bill Gates, a Microsoft alapítója legutóbb úgy nyilatkozott, hogy a kriptovaluták körüli őrület életveszélyes lehet. Valóban ilyen nagyok a problémák?

– Én magam hiszek a kriptovalutákban, ugyanakkor fontosnak tartom kiemelni, hogy Bill Gates óvatosságával egyetértek – vakon hinni egyetlen kriptovalutában sem szabad. Azt gondolom, hogy a legtöbben már hallottak a Bitcoinról, mégsem tudnak mit kezdeni vele. Először is tudni kell, hogy ez egy digitális valuta, melynek keletkezése és tárolása is digitális, illetve digitálisan is használjuk fel. A bitcoin létrejötte nem köthető egyetlen országhoz sem, nem valamely központi bank bocsátja ki, hanem a felhasználók független hálózata üzemelteti, ezért mondhatjuk rá, hogy decentralizált. Használatához ugyanakkor egy digitális pénztárcára van szükség, ennek segítségével küldhetünk vagy fogadhatunk bitcoint. A tranzakciók egy blokklánc (blockchain) nevű hálózaton jönnek létre az interneten, így nyilvánosak és megmásíthatatlanok.

Mi a bitcoin? Amikor bankkártyával fizetünk vagy pénzt utalunk, a tranzakció egy központi adatbázison fut keresztül. Fizetéskor a saját számlánkról leemelik a kívánt összeget, és ez a pénz a másik fél számláján jelenik meg. Vagyis tudható, hogy kinek mekkora összeg áll rendelkezésére, és az is, hogy ki kinek ad pénzt. Emiatt szinte lehetetlen úgy mozgatni az ismeretlen eredetű, nagyobb vagyonokat, hogy ne szúrjon szemet a hatóságoknak. Ezért nyitnak a bűnözők pénzmosásra használt cégeket, melyekben látszatforgalmat gerjesztve tüntethetik fel legálisnak a bevételeiket. A bitcoin és más virtuális pénzek azonban nem úgy működnek, mint a hagyományos banki rendszerek. A tranzakciók nem egy központon futnak keresztül, hanem egy számítógép-hálózat minden pontján egyszerre tárolódnak. Minden bitcointulajdonosnak van egy pénztárcája, ami abban különbözik a bankszámlától, hogy anonim. Senkinek nem szúr szemet, ha hirtelen megjelenik rajta egymillió dollár. A hatóságok tehát nem fognak kellemetlen kérdéseket feltenni a hirtelen vagyongyarapodás miatt. Nem véletlen, hogy a bitcoin különösen népszerű a bűnözők körében. A fentiektől eltekintve a bitcoin nagyrészt úgy működik, mint a hagyományos pénz. Egyre több kereskedőnél lehet vele vásárolni, át lehet váltani nemzeti devizákra, és befektetési célzattal is lehet venni belőle.

– Viszont a bitcoin árfolyama erősen hullámzik. Január közepén bőven tízezer dollár alá csúszott, vagyis egy hónap alatt értékének több mint a felét elvesztette.

– Az, hogy a kriptovaluták árfolyama rendkívül változékony, nem jó vagy rossz, hanem adottság. Ez a tény abból fakad, hogy a legtöbb kriptovaluta még nagyon új. Még ha a „legidősebb” bitcoint vesszük is alapul, és annak méretét és érettségét a globális pénz- vagy tőkepiacokhoz hasonlítjuk, akkor is láthatjuk, hogy fejlődési szakaszuknak nagyon az elején járnak még ezek a valuták. Ennek a fázisnak természetes velejárója az árfolyam ingadozása. Ahogy a kriptovaluták egyre érettebb fázisba jutnak, ahogy árfolyamuk és piaci kapitalizációjuk növekszik, illetve ahogy egyre több felhasználó vagy piaci szereplő használja őket, úgy várakozásaink szerint az árfolyamuk is stabilizálódik majd.

– Hogyan változik az ügyfelek vásárlási vagy eladási kedve egy nagyobb emelkedéskor vagy eséskor?

– A mindennapi tevékenységünk során azt tapasztaljuk, hogy a piaci hírek – bármilyen negatívak legyenek is – és a nagy amplitúdójú mozgások ellenére is folyamatosan nő az igény a kriptovalutákra. Árfolyamának negatív csúcsai és az ezzel kapcsolatos spekulációk ellenére is kínálatunkban a bitcoin a legnépszerűbb kriptovaluta, messze megelőzve az egyéb kriptovalutákat, vagyis az altcoinokat. Az utóbbiak között magasan vezet az ether, mögötte dobogós még a bitcoin cash és a ripple is, megelőzve a litecoint. Jellemzően inkább vásárolnak a magyarok, tesztelik a kriptovaluta-piacokat. Kisebb arányban adják csak el a korábban megszerzett kriptovalutákat.

– Az ausztrál Sydney-i Egyetem és a Stockholmi Közgazdasági Iskola rigai kirendeltségének közös pénzügyi kutatócsoportja nemrég arra jutott, hogy a bitcoinos tranzakciók csaknem fele bűnözéshez köthető. Hogy látja, hazánkban mennyire jellemző, hogy ilyen célból vásároljanak bitcoint?

– Illegális felhasználásról érdemben nem igazán tudok nyilatkozni, hiszen a nálunk vásárlók minden esetben azonosításon esnek át. A szükséges személyes adatok megadása nélkül nem teljesülnek a megrendelések, így mi nem találkozunk ilyen célú felhasználással. De vitathatatlan, hogy a virtuális devizákat, ahogy minden más fizetőeszközt, például a dollárt vagy eurót is, fel lehet illegálisan is használni. Nem ismerve az említett kutatás pontos részleteit, azt azért érdemes megemlíteni, hogy az Európai Bizottság tavaly nyári 200 oldalas jelentésében alacsonynak nevezte a bűnözői csoportok általi kriptovaluta-felhasználás mértékét. A jelenlegi helyzetet kicsit az internet korai éveihez tudnám hasonlítani, amikor a teljes forgalom túlnyomó része pornográf tartalmú volt, hiszen az internet nyújtotta anonimitás megkönnyítette a hozzáférést. Szerintem a 2017-es év volt az, amely a növekvő ismertség miatt rengeteg új, legális célú felhasználót hozott a virtuális devizáknak. Ahogy ügyfeleink körében látjuk, sokan számítanak az árfolyam-emelkedésre vagy vásárolnak virtuális devizákat hosszútávú befektetési céllal, de egyre magasabb azoknak a száma is, akik aktívan kereskedni szeretnének vele.

– Kiknek javasolna kriptovaluta-befektetést?

– Mi mint kriptovaluta-váltó befektetési tanácsot nem tudunk adni, ezzel nem foglalkozunk. Ugyanakkor a piaci gyakorlatban azt látjuk, hogy a kriptovaluta-befektetők jellemzően két tényezőt tartanak szem előtt. Egyrészt hosszú távra gondolkodnak: a hosszú táv 3-5, de akár 10 éves időtartamot is jelenthet. Másrészt, mivel magas kockázatú eszközökről van szó, a rendelkezésre álló anyagi keret kis részét, néhány százalékát fordítják csak kriptovaluta-befektetésre. Magyarul a megtakarításuk akkora százalékát teszik csak kriptovalutába, amekkorának az elvesztését megengedhetik maguknak.

– Mit tanácsol az ügyfeleknek, hogyan kezeljék az árfolyam hullámzását?

– Ismét fontosnak tartom hangsúlyozni a hosszú távú gondolkodást. Annak ugyanis, aki rövid távra vásárolna kriptovalutát, tulajdonképpen a nap jelentős részében követnie kellene a piacot, annak mozgásait, a kriptovaluták árfolyama ugyanis rendkívül ingadozó. Érdemes azt is észben tartani, hogy az „új” bitcoinok kibocsátásának üteme folyamatosan lassul, négyévente feleződik. Jelenleg már nagyságrendileg 16,9 millió darab van forgalomban, viszont a felhasználók száma az utóbbi időben jelentősen gyarapodott, így a csökkenő kínálat és a növekvő kereslet várhatóan tovább erősíti majd évek távlatában a bitcoin értékét. Már csak emiatt is érdemes lehet hosszú távú befektetésként tekinteni a bitcoinra.