Kolumbia szintjére sorolta be az USA-t a legismertebb kínai hitelminősítő

A legismertebb kínai hitelminősítő Kolumbiával egy szintre minősítette le az Amerikai Egyesült Államok szuverén adósbesorolását. Lépésüket az amerikai adóreform deficit- és államadósság-növelő hatásával indokolták. A magánkézben lévő Dagong hitelminősítőt és döntését azért nem árt fenntartásokkal kezelni.

2010-ben kezdte el országok államadósságát minősíteni – írja a Portfólió.hu, noha már 1994-ben már létezett. ’A-’-ról ’BBB+’-ra, azaz egy fokozattal került lejjebb az USA szuverén adósbesorolása, valamint stabilról negatívra rontotta a kilátásokat is. Mint indokolták, elsősorban a fenntarthatatlan adósságpálya miatt minősítették le, mivel az amerikai kormány elfogadta azt az új adócsomagot, amely várhatóan a költségvetési hiány növekedésével jár. A Dagonggal szemben a Moody's hitelminősítő ugyanakkor Aaa, az S&P Aa+, a Fitch pedig AAA szinten sorolta be az USA szuverén adósbesorolását, ezek jóval magasabbak a Dagong adatánál.

A Bloomberg azt írja, hogy a kínai hitelminősítők, így a Dagong is, kétes nemzetközi megítélésnek örvendenek, mivel megfigyelték, hogy elfogultak lehetnek, azaz több kínai vállalatnak kedvezőbb besorolást adnak, mint a szakmailag hitelesebb amerikai intézetek. Mint a Portfólió.hu megjegyzi, két okból is kétes a kínai hitelminősítő döntése. Először is az USA államadóssága ugyan magas, amin az új adócsomag tovább ronthat, Kolumbia szintjén mégis komolytalan emlegetni a világ legnagyobb gazdaságát. Ráadásul az USA különleges helyzetben van a dollár tartalékdeviza-szerepe, illetve az amerikai államkötvények világszerte értékmegőrző eszközként való elismertsége miatt. Valamint „Donald Trump amerikai elnök még mindig nem vette le ágendájáról a Kínával szembeni keményebb kereskedelmi fellépés lehetőségét (importvámok kivetése), amely nyilvánvalóan szúrja a kínaiak szemét” – jegyzi meg a portál.