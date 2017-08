Komoly összeggel ösztönzi Bukarest a hazatelepedést

Induló vállalkozások támogatásával igyekszik hazacsábítani a külföldön élő románokat a bukaresti kormány. A diaszpóra képviselői üdvözlik anyaországuk kezdeményezését, ez azonban szerintük csak akkor járhatna sikerrel, ha Románia össztermékének egy százalékát fordítaná hasonló célra.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A bukaresti hatóságok Diaspora Start-up névvel hirdettek programot a külföldön élő román állampolgárok hazatérésének, vállalkozásuk beindításának ösztönzésére. A 76 millió eurós keretösszegből gazdálkodó programban legfeljebb 40 ezer euróra pályázhatnak a legkevesebb egy éve külföldi lakcímmel rendelkező vagy frissen hazatért román állampolgárok. Az újdonsült vállalkozók ugyanakkor nemcsak pénzt kapnak, hanem a román állam ingyenes tanácsadást és képzést is biztosít számukra. A diaszpórában élőket a 380 millió eurós összköltségvetésű Start-Up Nation Romania program keretében célozták meg, amely révén tízezer új vállalkozás létrehozását szeretnék elérni évente.

„Fontosnak tartjuk, hogy a külföldre vándorolt, vagy a második-harmadik generációs románok közül minél többen visszatérjenek az országba. Ezzel a kezdeményezéssel is arról igyekszünk meggyőzni őket, hogy Romániában számtalan befektetési lehetőség van” – állapította meg Andreea Pastirnac. A határon túli románokért felelős miniszter úgy látja, az ország gazdasága számára hozzáadott értéket jelentene, ha a hosszabb ideje Nyugaton élő román állampolgárok otthon kamatoztatnák a külföldön megszerzett tudást és tapasztalatot. A program keretében a bukaresti oktatási minisztérium lehetőséget ad a külhoni román egyetemi hallgatók számára, hogy több tanulmányi programban is részt vehessenek az ország felsőoktatási intézményeiben már az első tanévtől kezdve. A Diaspora Start-up szinte korlátlan „merítési lehetőséggel” bír, a külföldön munkát vállalt románok száma ugyanis becslések alapján meghaladja a négy és fél milliót. Az ország határain túl élők szükségesnek tartják az anyaország törekvéseit, szerintük azonban az eddigi erőfeszítések nem elégségesek arra, hogy minél többen válasszák a szülőföldre való hazatérést.

Az Európa nyugati országaiban – elsősorban Spanyolországban és Olaszországban – élő románok szervezetei együttműködési megállapodás megkötését javasolják a bukaresti kormánynak, a paktum mindenekelőtt azt célozná, hogy Románia évente különítse el GDP-je egy százalékát a diaszpórának. Az Olaszországban élő románok érdekvédelmét ellátó társadalmi szervezetek felhívják a figyelmet, hogy az elvállalt mezőgazdasági munkálatok miatt szülőföldjükön sokszor „eperszedőknek” csúfolt román vendégmunkások az évente hazaküldött több milliárd euróval jelentős mértékben hozzájárulnak az anyaország gazdasági növekedéséhez. A bukaresti kormánnyal kötendő megállapodástervezet lapunkhoz eljuttatott változata egyebek között olyan vállalkozói központok létrehozására tesz javaslatot külföldön, amelyek összeköttetést teremtenének a Romániában, illetve külföldön román üzletemberek által működtetett vállalkozások között. Kezdeményezik azt is, hogy Románia valamennyi megyei önkormányzata hozzon létre a diaszpórával való kapcsolattartásért felelős irodát, folyamatosan népszerűsítve a helyi befektetési lehetőségeket. Óriási felvevőpiacot jelentenek ugyanakkor a Romániában előállított termékek számára a külföldön élő román közösségek, ehhez azonban az érintettek szerint a bukaresti hatóságoknak támogatniuk kellene a román áru ilyen irányú exportját.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Kicsiben egyébként számos erdélyi önkormányzat próbálkozott már több-kevesebb sikerrel idegenbe szakadt honfitársai hazacsalogatásával. A székelyföldi Sepsiszentgyörgy és a magyar–román határ mentén fekvő Nagyszalonta például többször meghirdette Gyere haza! elnevezésű otthonteremtő programját, amelynek keretében ingyen ad haszonbérbe háromszáz négyzetméteres telket és műszaki típusterveket olyan fiatal értelmiségi pároknak, amelyek haza kívánnak telepedni.

Hasonló program Gyere haza, fiatal! elnevezéssel ideahaza is működött – igaz, végül csöndben és sikertelenül lezárták. Az akciót 2015-ben indította el a kabinet, és a 2017-es költségvetés elfogadása után tavaly nyáron már ki is múlt. A hírt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter jelentette be. Az okokat akkor még újságírói kérdésre sem kívánta részletezni ugyan, de egyértelmű volt, hogy az akció nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Mintegy százmillió forint elköltése után (ez az összeg jórészt hirdetésekre ment el) 105 fiatalt sikerült hazacsábítani Londonból – az akció kizárólag a brit fővárosban élő magyarokat célozta – a lakhatási, illetve letelepedési támogatás és a biztos munkahely ígéretével. Később szóba került, hogy elindítják a Gyere haza vállalkozni, fiatal! programot is. Ezt az akciót végül el sem indították.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.14.