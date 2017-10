Komoly szerepe lehetett a paksi bővítésben a kormány német tanácsadójának

A paksi bővítés több fontos szakaszában is feltűnt az a Vlagyimir Putyint is közelről ismerő német üzletember, Klaus Mangold, aki évek óta tanácsadóként dolgozik a magyar kormánynak – írja a Direkt36 tényfeltáró cikkében, amely a 444-en jelent meg,

A lap szerint Mangold előkészített egy 2013-as titkos találkozót, ahol Orbán és Szergej Kirijenko, az orosz atomenergia-vállalat, a Roszatom vezetője is jelen volt. A megbeszélésen lényegében eldőlt, hogy a magyar kormány nemzetközi tender kiírása nélkül az oroszokra bízza a paksi atomerőmű bővítését. A Direkt36 forrásai szerint az európai üzleti elitben is jó kapcsolatokat ápoló Mangoldnak szerepe volt abban is, hogy a projekt elfogadhatóvá váljon az Európai Unió és a nyugati üzleti körök által.

Várhatóan ugyanis nyugati cégek is részesülnek majd az oroszok által vezetett projekt munkáiból. A német tevékenysége iránt érdeklődött a parlament nemzetbiztonsági bizottsága is, a testület tagjainak tájékoztatót is tartottak a titkosszolgálatok. Egy bizottsági forrás szerint az elhangzottakból azt a következtetést vonták le, hogy Mangold egy „érdekérvényesítő személy”, „aki pacifikálta Paksot”. A forrás szerint ez azt jelentette, szerepe volt abban, hogy „a projektet ne egyszerűen orosz beruházásként kezeljék” a nyugati körökben, és ezzel „legitimáltatta a beruházást”.

A 70-es éveiben járó Mangold évtizedek óta Európa legmagasabb üzleti köreiben mozog, és híres arról, hogy különösen jó kapcsolatokkal bír Oroszországban. Vlagyimir Putyin orosz elnököt például személyesen ismeri a 90-es évek eleje óta. A Direkt36 szerint Mangold megjelenése egy időben történt azzal, hogy a magyar kormány elkezdett egyre intenzívebben közeledni Oroszországhoz. A német üzletember magyarországi kapcsolattartója Lázár János, aki egyaránt fontos szerepet játszik a paksi bővítésben, és jó német vállalati kapcsolatai vannak. Orbánnak is ő mutatta be Mangoldot.

Egy kormányzati forrás a lapnak azt mondta, hogy többek között akkor használják Mangold tudását, amikor az aktuális orosz–magyar ügyeket készítik elő. Konkrét ügyekben támaszkodnak rá, így többek között a paksi bővítésnél is segítette a kormányt. A tárgyalóasztalnál ugyanakkor hivatalosan nem jelenik meg, „a háttérben tevékenykedik, szürke eminenciás”.