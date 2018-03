Kötvénybiznisz: még mindig jöhet pénz a közvetítőknek

Feltűnően aktívak, olykor milliárdos befektetésekbe fognak azok a kormányhoz köthető vállalkozók, akik az idestova egy éve lezárt letelepedési kötvénnyel üzleteltek – írja a Hvg.

A lap szerint egy hongkongi toronyház ugyanazon szobájába jegyezték be Habony Árpádnak, Csiszár Gergőnek, az Elios igazgatójának és a nem kevésbé botrányos letelepedésikötvény-program kínai szálában érdekelt Boros Attilának a helyi cégeit, ráadásul távoli ügyeiket ugyanaz a titkár intézi. Habony 2015-ben szállt be az Asia Frontier nevű vállalkozásba, Boros és Csiszár pedig tavaly ősszel jegyeztetett be közös vállalkozást az 1702-es szobába, majd néhány nappal később megalakult a cég magyarországi leányvállalata is.

A Hvg azt írja, hogy rejtély, mire készülnek együtt, Boros mindenesetre számtalan magyarországi vállalkozásban érdekelt, jellemzően olyanokban, amelyek kapcsolódnak a kínaiakhoz. Szintén ebbe a szobába jegyeztek be például egy olyan céget, amely a korábban Tiborcz István üzlettársának, Paár Attilának tulajdonában levő Garay Gardens Kft.-vel közösködött és 2016-ban már 1,5 milliárd forintos árbevételt ért el.

Nem Boros azonban az egyetlen, aki korábban az egy éve leállított letelepedési kötvénnyel bizniszelt, most pedig külföldi cégeket is bevonva köt jövedelmezőbbnél jövedelmezőbb üzleteket. Habony Árpádhoz és Rogán Antalhoz köthető több üzletember is aktivizálta magát.

A program ráadásul a lap szerint holtában is hozhat pénzt: a legtöbb ügynök még mindig feltüntetni a honlapján, hogy a programot lefújták ugyan, de a leírás is ott van, hátha – a választások eredményétől függően – újraindítják.