Kötvényügyben magyarázkodik hétfőn a kormány

Furcsa napirendi pont került fel a parlament honlapjára. Eszerint a kormány prominens képviselői fognak beszámolni hétfőn a magyar letelepedésikötvény-programról az Országgyűlés költségvetési bizottságának. A napirend szerint Pintér Sándor belügyminiszter a „nemzetgazdasági érdekből letelepedési engedélyt szerző befektetők, illetve családtagjaik számáról” ad tájékoztatást, míg Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Barcza György, az Államadósság-kezelő Központ vezérigazgatója a „program adósságfinanszírozásban betöltött szerepéről és a letelepedési államkötvények vásárlói által végrehajtott magyarországi beruházásokról” ad információt.

Ez azért érdekes, mert a kormány tagjai eddig kerülték a letelepedésikötvény-programmal kapcsolatos témákat. Lapunknak nemhogy a minisztériumok sajtóosztálya nem osztott meg érdemi információt a kezdeményezésről, de a közérdekű adatokat is eltitkolták, ezért jelenleg is két per van folyamatban, amelyeket első-, illetve másodfokon már megnyertünk. Az biztos, hogy kemény kérdésekre kell a tárcavezetőknek válaszolniuk. Lapunk számításai szerint az állam nemhogy nem nyert, de körülbelül 13 milliárd forintot veszített a letelepedési állampapírok után fizetett kamatokon, vagyis ennyivel volt drágább a program adósságfinanszírozási szempontból a normális kötvénypiaci árakhoz képest.

Ezenkívül húszezer bevándorló kapott letelepedési engedélyt, vagyis tizenötször annyian, mint ahány menekültet át kellett volna vennie hazánknak más uniós tagállamból. Sőt a letelepedési kötvényeseket alig ellenőrizték a magyar hatóságok, hiszen a kontrollra csupán nyolc, majd a program vége felé húsz napja volt a rendőrségnek és a titkosszolgálatoknak, ami még arra sem elegendő, hogy információt kérjenek a külföldi társszervektől. Miközben az állam és a magyar adófizetők buktak a programon, a letelepedésikötvény-üzlet abszolút nyertesei a kormánypárthoz közeli offshore cégek, amelyek a lehetőségnek hála 180 milliárd forintot kerestek a bevándorlókon.