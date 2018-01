Közösen készülnek a kriptodevizák szabályozására a németek és a franciák

Franciaország és Németország közös javaslatot terjeszt elő a bitcoin és más kriptodevizák kereskedésének szabályozására a G20-csoport következő csúcstalálkozóján – jelentette be Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter Párizsban német kollégájával, Peter Altmaierrel tartott tanácskozást követő közös sajtótájékoztatón, amelyről az MTI is tudósít.

A világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő G20-csoport márciusban Argentínában tartja majd következő tanácskozását.

Le Maire rámutatott, hogy a két nagy nyugat-európai országnak ugyanazok az aggodalmai, és egyaránt szabályozni akarják a kriptodevizák piacát. Közölte, hogy a bitcoinhoz kapcsolódó kockázatokról közös elemzést és szabályozási javaslatokat terjesztenek elő a G20-ak Buenos-Aires-i csúcstalálkozóján márciusban.

A világ legnagyobb és legismertebb digitális devizája, a bitcoin és más nagy piaci kapitalizációjú kriptodevizák értékük jelentős részét veszítették el a hét közepén két nap alatt azokra a jelzésekre, hogy a hatóságok világszerte a kriptopénzek feletti ellenőrzés szigorítására készülnek. A bitcoin árfolyama 10 ezer dollár alá esett, ami kevesebb mint fele a december közepén 20 ezer dollár körül megütött történelmi rekordértéknek.

A bitcoin árfolyama tavaly rohamosan – egy év alatt ezer százalékkal – emelkedett, de rendkívül nagy kilengések mellett. A látványos emelkedés leginkább a kisbefektetőket hozta lázba szerte a világon, a nagy intézményi befektetők túlnyomó része távol maradt a rendkívül kockázatos kriptodevizapiacoktól.

„Megvan az a felelősségünk a polgárokkal szemben, hogy a szabályozás révén csökkentsük a kockázatokat" – hangoztatta Peter Altmaier.

Nemrég a bitcoinnal zajló kereskedés fellegvárának számító Kína és Dél-Korea is kinyilvánította szándékát a kriptodevizákkal való kereskedés szabályainak megalkotására, hívta fel a figyelmet a finanzen.net német pénzügyi szakportál. A cikkben leírják azt is, hogy a két ázsiai ország a bitcoin és a hasonló digitális pénznemek teljes betiltását is fontolóra vette. A német Szövetségi Jegybank a hét elején sürgette nemzetközi együttműködés kialakítását a kiberdevizák szabályozása ügyében, emlékeztetnek.

A francia és a német gazdasági miniszter azt is bejelentette, hogy március és június között közös javaslatokat tesz az euróövezet reformjára, ideértve a bank-, a tőkeunió és a fiskális konvergencia kérdéseit, hogy még idén megállapodásra jussanak az erősebb integráció kialakításáról. Bruno Le Maire és Peter Altmaier jelezte, hogy a két ország nyitott a többi euróövezeti országot bevonni ebbe a munkába.