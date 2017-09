Kukacsekk: újabb megbízás a régi kedvencnek

Újabb hatalmas összeget költ a nemzeti kukaholdingként emlegetett NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a továbbra sem megfelelően működő országos számlázási rendszerére. A vállalat ezúttal 1,26 milliárd forint értékben adott megbízást bizonylatkészítő rendszere üzemeltetési és informatikai feladatainak ellátására. A pályázat nyertese ezúttal is Euromacc Adatfeldolgozó és Szolgáltató Kft. lett. A társaságnak Hauser Gábor Miklós, illetve Brasnyó Péter a tulajdonosa a cégadatbázis szerint, akik Garancsi Istvánnal, a miniszterelnökhöz közel állóként emlegetett üzletemberrel közösen jegyeznek egy harmadik céget, a Mobil Adat Kft.-t. Az Euromacc egy időben a Mobil Adat Kft. tulajdonosa is volt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az NHKV kukacsekkrendszerének kidolgozására tavaly szeptemberben már kötött egy szerződést ezzel a társasággal – kísértetiesen hasonló feladatra, mint amire most nyert megbízást. Akkor az Euromacc az Antenna Hungária Zrt.-vel közösen csaknem 550 millió forint értékben köthetett megbízást az állami vállalat bizonylatkészítő rendszerének megalkotására. De ez a bő félmilliárd forint valószínűleg kevésnek bizonyult a feladatra, mert a munkák díját az elmúlt év novemberben 603 millió forintra növelte a kukavállalat.

Az NHKV később a számlázáshoz kapcsolódóan kiírt egy 49 millió, illetve egy 24, egy 17,7 és egy 17 millió forintos pályázatot is. Így mostanáig csaknem kétmilliárd forintjába került az adózóknak a kukaholding működésképtelen számlázórendszere, amelynek már tavaly áprilisban be kellett volna indulnia. Amint arról beszámoltunk: a kukacég számlaküldő gépezete arra viszont már alkalmasnak bizonyult, hogy segítségével a társaság az elmúlt hónapokban fenyegető leveleket, fizetési felszólításokat küldjön a számláikat idejében meg sem kapó, illetve az azokat rendben kiegyenlítő ügyfeleknek is – miközben az ország számos településén manapság is késve érkeznek és gyakran nem a megfelelő összegről szólnak a kukavállalat által kiküldött szemétszállítási számlák. Emiatt gyűlik a lakosság tartozása, így az év utolsó hónapjaiban számtalan család szembesülhet majd egy-egy több tízezer forintról szóló csekkel, illetve valamelyik behajtócég felszólítólevelével.

Az elmúlt hetekben ugyanis nem tétlenkedett az állami vállalat: pályázatot írt ki a saját tehetetlensége miatt felgyülemlett milliárdos nagyságrendű kinnlevősége behajtására. A közpénzből finanszírozandó megrendelés értékét nem jelölte meg a kukavállalat, így nincs felső határ. A pályázók augusztus közepéig jelentkezhettek az NHKV „közszolgáltatási díjhátralékok követeléskezelési feladatainak ellátására”, a megbízás 43 hónapra szól. A versenykiírás eredményét várhatóan a napokban teszik közzé.

Emlékezetes: az NHKV maga nem szállít szemetet, a feladatot a többnyire önkormányzati kézben lévő vállalkozások látják el, amelyek közül többet arra kényszerített a kukavállalat, hogy bérszámlázást végezzen helyette. Miközben az állami cég feladata lenne, hogy beszedje a díjakat.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Eközben a nemzeti kukaholding kifizetéseiből tengődő, többnyire a csőd szélén egyensúlyozó, jobbára önkormányzati tulajdonú szemétszállítási cégeket időről időre ellenőrzi és megbírságolja a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH). A szervezet közleménye szerint a jogszabálysértő díjak alkalmazása miatt az év első felében összesen több mint 274 millió forintot kellett hogy visszautaljanak a szemétszállító cégek a fogyasztóknak szabálytalan számlázás miatt. Arról viszont eddig nem érkezett hír, hogy az állami kukaholdingot megbírságolta volna helytelen számlái miatt a hatóság.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.16.