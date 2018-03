Külföldről behozott, öreg járgánnyal jár az átlag magyar

Az előző években tapasztalt forgalomnövekedés folytatódik a hazai újautó-piacon. Kezdenek visszatalálni a magánvásárlók is a szalonokba, ami szintén jó hír, de még mindig messze vagyunk például Csehországtól, amely nagyjából a miénkhez hasonló méretű piac, ám ott majdnem háromszor több kocsit adnak el évente. A világ vezető autóipari információszolgáltatója, a JATO Dynamics most közölt adataiból kiderül, hogy a forgalomba helyezett új személygépkocsik száma februárban 24,6 százalékkal, az év első két hónapjában pedig 30,8 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest Magyarországon. Az év második hónapjában 9967-re nőtt a forgalomba helyezett új autók száma, így az első két hónapban 18 861 új gépkocsi talált gazdára hazánkban. Tavaly februárban egyébként még csak 8003-an vásároltak új személyautót.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Szóval az látszik, hogy lendületben a magyar autópiac, ám a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének ügyvezető elnöke, Erdélyi Péter szerint nem eléggé. – Bár elsőre nagynak tűnhet ez a szám, a 2008-as válság után még mindig nehezen tér magához a magyar autópiac, és csak kicsit vagyunk felette a tavalyi adatoknak. Üdvözlendő, hogy egyre több magánvásárló választ új autót, ám ennél is lehetne több – mondta Erdélyi. – Az a baj, hogy még mindig alacsony a bázis, az évi 120 ezres eladással nem lehetünk elégedettek. Ami még baj, hogy a használtautó-behozatal nem csökken, és főleg régebbi modellekkel árasztják el az országot, ezzel tovább öregszik a járműpark.

Az MGE várakozása szerint az idei kezdeti lendület nem lesz tartós, az év végéig 7-7,5 százalékkal növekedik a magyar újautó-piac az előző esztendőhöz képest. Erdélyi Péter úgy látja, az évi 150 ezres éves eladás már elfogadhatóbb lenne az itteni piac méretéhez viszonyítva. A Nyugat-Európából behozott használt autók átlagéletkora meghaladja a 12 évet, és szerinte ezen is javítani kellene.

Ahogy a korábbi hónapokban, februárban is Suzukiból adtak el a legtöbbet, egészen pontosan 1481-et, a második a Skoda 994 autó értékesítésével, míg a harmadik a Ford 979-cel. Egy évvel ezelőtt a Suzukit még az Opel követte, amely most csak a negyedik (895 db), a forgalomba helyezett márkák rangsorában a Skoda volt a harmadik. A topmárkák közötti legnagyobb növekedést is a Suzuki produkálta februárban: 70 százalékkal bővültek az eladásai. A legnagyobb csökkenést a Dacia szenvedte el, a tavaly februári 720 helyett a múlt hónapban már csak 544-en választották a román márkát. Azzal bizonyára senkit sem lepünk meg, hogy a magyar piacon a legnépszerűbb modell is egy Suzuki volt, az előző hónapban az Esztergomban készülő Vitarából 807 darab (+44 százalék) kelt el. A második a Skoda Octavia (533 db, +27 százalék), a harmadik az Opel Astra (424 db, +33 százalék) volt. A negyedik is egy Suzuki volt, az SX4 S-Cross 389 darabbal.

A múlt hónapban 579 új nagyhaszongépjárművet és 1643 új kishaszongépjárművet helyeztek forgalomba, 2017 februárjához képest előbbi 39,9 százalékos, utóbbi 26,7 százalékos növekedést mutat. Az év első két hónapjában az előző év azonos időszakához képest 53,1 százalékkal több, 1073 nagyhaszongépjármű és 31,3 százalékkal több, 3291 kishaszongépjármű került forgalomba.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.06.