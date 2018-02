Las Vegasban is feltűnést keltett az autókat vezetni tanító magyar cég

Hatalmas ütemben fejlődik az autógyártás technológiája, és néhány magyar cég is képes új megoldásokkal előrukkolni. Ilyen például az Aimotive, amely januárban, a Las Vegas-i CES-en (Consumer Electronic Show) keltett feltűnést önvezető autóhoz gyártott érzékelőivel. A budapesti vállalat önvezető technológiája ugyan egyszerűbb, ám olcsóbb is, mint a radartechnológiával dolgozó mostani rendszerek a kocsikban.

Kishonti László, a vállalkozás alapítója szerint a kamerákkal az autókat is meg lehet úgy tanítani vezetni, mint az embereket, vagyis a „szemükkel” látnak, és az „agyukkal” döntik el a cselekvést. Az Aimotive tesztautói már Franciaországban és Kaliforniában is futnak, és

partnereik közt olyan nagy világcégek vannak, mint a PSA Peugeot Citroën, a kínai SAIC, a Volvo, az Intel vagy a Samsung.

Ráadásul az idén már nemcsak Európában, hanem Japánban, Kínában és további amerikai államok közútjain is tervezik a teszteléseket.

A főleg kamerákra épülő, mesterséges intelligenciával támogatott megoldás fejlesztésének folytatására a cégnek 38 millió dollárt (majdnem 10 milliárd forintot) sikerült összeszednie pénzügyi befektetőktől. A már globálisan működő startupnál 170-en dolgoznak, ebből több mint 150-en a Szépvölgyi úton lévő irodában, ahol a kutatás és fejlesztés zajlik. Hogy mennyire szerteágazó a munkájuk, azt jól mutatja, hogy

vannak köztük mesterségesintelligencia-kutatók, robotikai szakemberek, autóipari mérnökök, szoftverfejlesztők és -tesztelők, illetve szimulációs csapat.

A külföldi irodákban (Kaliforniában, Tokióban, Helsinkiben) csak teszteléssel és értékesítéssel foglalkoznak. És hogy mennyire komoly munka folyik az Aimotive-nál, igazolja az is, hogy a Wired.com által összegyűjtött listán a világ legfontosabb autóipari startupjai között ott van a budapesti cég is.

De vannak más magyar újítások is, amelyeket az autóipar használhat a jövőben. Egy szigetszentmiklósi cég próbálja megvalósítani a legfrissebb technikai ötletet.

A Draspó-Tempo Kft. nagyméretű haszongépjárművekbe beépíthető intelligens szervokormányt fejleszt közel 400 millió forintból, és ehhez 191 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást is kapott.

A szerkezet lényege, hogy figyelmezteti a vezetőt, ha járműve kisodródik a sávból, szükség esetén pedig képes a visszasorolásra is. Emellett a berendezés figyeli a járművezetőt is, alacsony aktivitási szint mellett a rendszer először figyelmeztetőjelzést ad, majd ha azt érzékeli, hogy a sofőr továbbra sem korrigál, akkor beavatkozik. Az okoskormány teherautókba, nyerges vontatókba, valamint autóbuszokba építhető be. A szerkezettel csökkenthető az olyan balesetek kockázata, mint például a tavalyi veronai buszkatasztrófa is volt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.12.