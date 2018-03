Lassan szerzi vissza piacait a Lada

Két éve tért vissza az egykor legkedveltebb és legismertebb autómárka a magyar piacra. A Lada Hungary Kft. 2015 decemberében kezdte meg az orosz Lada személyautók forgalmazását Magyarországon, és az eltelt két esztendő alatt nagyjából kikristályosodott, mennyire vevő manapság a hazai piac az egypártrendszer legvágyottabb márkájára. Az első évben, 2016-ban 1100 Lada fogyott idehaza, míg tavaly valamivel kevesebb, 1060 darab. Pataki András, a Lada Hungary Kft. cégvezetője szerint ebben az évben a korábbiakhoz hasonló, ezer darab körüli autót tudnak majd eladni. – A 2016-os értékesítési számok meghaladták a várakozásainkat, úgy tűnik, ennyi Ladára minden évben vevőt találunk. A 2017-es már a stabilitás éve volt. A Ladának tavaly a magyar piacon közel egyszázalékos részesedése volt, és arra törekszünk, hogy ezt az idén is tartani tudjuk – tette hozzá.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A tavaly bevezetett Lada Vesta Sedan 2018-ban már a termékpaletta legnépszerűbb modellje lehet. Ráadásul tegnap két új változattal, a Vesta Kombival és a Vesta SW Crosszal bővült a kínálat. A jelenlegi Granta és Kalina modelleket idén kivezetik a magyar piacról, a ráncfelvarrott változatok a tervek szerint ősszel jönnek, de az oroszoknál azért közel sem biztos, hogy minden úgy alakul, ahogy tervezik. Már az indulásnál is sok gonddal kellett szembenéznie a magyar importőrnek. Az oroszok az évtizedek során ugyanis rendesen elhanyagolták exportpiacaikat. Tavaly 311 588 Lada fogyott a világban, ám ennek nagy része Oroszországban talált gazdára, s csupán 30 ezer külföldön. Ami a növekedés mértékét illeti, ez odahaza 17 százalék, világviszonylatban pedig 44 százalékot takar. A vállalat árbevétele 22, üzemi eredménye pedig 0,7 százalékkal nőtt tavaly. Persze innen még bőven van feljebb, és úgy tűnik, nem fogy a lendület, Oroszországban február végéig az értékesítés 33,2 százalékkal növekedett az egy évvel korábbihoz képest.

Amióta egyébként a francia Renault 75 százalékos részesedést szerzett a márkában, jobban odafigyelnek a minőségre, a dizájnra és az exportra is. De például az Európai Unióban még mindig csak négy országban, hazánk mellett Németországban, Szlovákiában és Bulgáriában van hivatalos importőr. Japánból és Új-Zélandról is keresték már a magyar forgalmazót, hogy küldjenek hozzájuk autókat, ám erre nincs kereskedelmi joguk. Külföldről jellemzően inkább csak Romániából érkeztek vevők. Amúgy az új francia vezetéssel a Lada is kezd visszatalálni a világpiacra. A közelmúltban Kínában, Jordániában, Chilében, Bolíviában és Kubában kezdték árulni az orosz márkát. Kubában kétszáz darabos sárga taxiflotta állt szolgálatba az év végén.

Itthon az évek alatt az országos márkakereskedői hálózat 23 tagúra bővült, s az eladásokon nagyjából fele-fele arányban osztozik Pest megye és a vidék. A vevők eloszlásában Észak- és Kelet-Magyarország az erősebb, és érdekes módon a piaci részesedést tekintve Nógrád megye a legerősebb. – Úgy tapasztaljuk, hogy a vevőink többsége nosztalgiából vesz Ladát – mondta Pataki András. – A márka megítélése itthon nagyon jó, de az igaz, hogy a vásárlóink túlnyomó része az idősebb korosztályból kerül ki. Ezen változtathat a két új modellünk, főleg a fiatalos Vesta SW Cross, amelyek az unióban elsőként hazánkban mutatkoztak be. Célunk idén háromszáz kombi és SW eladása. Ebben az évben áll át a gyár az Euro 6B-ről az Euro 6C környezetvédelmi besorolású motorokra, s ez okozhat némi zavart majd a beszerzésekben.

Dízelmotorral továbbra sem lesz kapható a Lada, s ahogy a cégvezetőtől megtudtuk, a hibrid és az elektromos modell is kizárt. Tavaly Oroszországban az egymilliós piacon csupán száz villanyautó kelt el, ebből 95 Tesla volt. Értelmetlen lenne tehát ilyen drága konstrukciójú modelleket tervezni és készíteni, amikor a Lada épp az olcsóságával adható el.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.24.