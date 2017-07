Lázárhoz fordulnak az áruházi dolgozók

Ősszel a kiskereskedelmi egységekben jellemzően foglalkoztatott létszám felülvizsgálata is napirendre kerülhet a kormánynál – tudta meg a Magyar Idők. A napi fogyasztási cikkeket árusító vállalatok számára ugyanis meghatároznák, hogy a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzletekben 70 négyzetméterenként legalább egy dolgozónak a vásárlók rendelkezésére kell állnia.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke a lapnak elmondta, levélben fordulnak Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, amelyben a mintegy 250-300 ezer érintett áruházi alkalmazott nevében arra kérik a kormányt, hogy sürgős intézkedéssel avatkozzon bele a kiskereskedelemben elmérgesedett munkaerőhelyzetbe. „Ősszel várhatóan tovább nő a lakossági fogyasztás, amelynek kiszolgálására már most nincs megfelelő állománnyal felkészülve több nagy áruházlánc” – fogalmazott Bubenkó Csaba. Hozzátette, miközben kimutatások szerint az e területen dolgozók leterheltsége 40 százalékkal nagyobb az átlaghoz képest, és egy ember jellemzően kettő munkáját látja el a kasszánál, a raktárban, a bevásárlótérben, a statisztikák is azt mutatják, hogy az élelmiszerboltokban az idén még kevesebben dolgoznak, mint 2016-ban. Mint mondta, az átlag alatti bérek mellett az elmúlt években az is fokozta a létszámhiányt, hogy a láncok a bővülő eladásokat a lehető legkevesebb dolgozóval, munkakörök összevonásával, műszakok megszüntetésével igyekeztek kiszolgálni.

Gazdaság MN Tesco-dolgozó: két ember helyett kell dolgoznom A tüntetők azt mondják, jóval kisebb emelést kaptak, mint kollégáik más áruházaknál. Így sem megtartani, sem pótolni nem lehet a munkaerőt.

Mi is beszámoltunk arról, hogy szombaton Budapesten, a Fogarasi úti Tesco áruház előtt tartottak demonstrációt. Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke a helyszínen azt mondta, a szakszervezetek minden szakmunkás garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalónak 15 ezer forintos béremelést követelnek a Tescónál.

A tüntetést a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetével (KDFSZ) közösen szervezték. A szakszervezet követelése, hogy a Tesco tartsa be korábbi ígéretét, miszerint a három legjobban fizető munkáltató közé akar tartozni a szektorban, ehhez azonban idén és 2018. január 1-jétől is biztosítani kell a cégnek a garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalóinak a korábbi 15 ezer forintos bérelőnyt, valamint azt is, hogy ennél a bérnél senki nem kereshet kevesebbet a vállalatnál – olvasható a petícióban, melyet a demonstráció végén adtak át a Tesco képviselőjének.

Sáling József korábban a Magyar Nemzetnek azt mondta, ha nem lesz eredményes a szombati demonstráció, akkor elképzelhetőnek tartja, hogy a dolgozók üres bevásárlókocsikkal lassítsák az üzletlánc forgalmát.

A Tesco-Global Áruházak Zrt. az MTI érdeklődésére közölte, hogy a szakszervezetek által átadott petíció tartalmát vizsgálják. A KASZ a kereskedelemben foglalkoztatott munkavállalók közül 15 ezer munkavállaló, a KDFSZ a Tesco munkavállalói közül pedig közel 1000 dolgozó érdekeit képviseli.