Lecsapnak az üres lakásokra?

Jelentős változás következhet be a Nemzeti Eszközkezelőhöz (NET) került ingatlanok értékesítésében, ha rábólint az Országgyűlés az előtte fekvő egyik törvénymódosításra. A jelenlegi szabályok szerint az eszközkezelő csak úgy értékesítheti a tulajdonába került és megüresedett lakásokat, ha azt nyilvános pályázaton, vagy pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikus árverési felületén hirdeti meg. Ha ugyanakkor a képviselők megszavazzák a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által jegyzett, az állami vagyonról szóló törvényjavaslat vonatkozó passzusait, kikerülnének a szabályozásból a nyilvános árverésről szóló előírások. A módosítás ehelyett azt írná elő, hogy az eszközkezelő a megüresedett ingatlanokat a „közcélú hasznosítás érdekében” a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek (MNV) adja át. Ez egyben azt is jelentené, hogy egyúttal „részlegesen megszűnne” a vagyonkezeléssel kapcsolatos szerződés is.

A törvénymódosításra az Azénpénzem.hu szakportál hívta fel a figyelmet. Mint írják, egyelőre nem világos, hogy mit takar valójában „a közcélú hasznosítás” kifejezés. A cikk szerint érdekes kitétel a vagyonkezeléssel kapcsolatos szerződés „részleges megszűnése” is, ennek hátterét a törvényjavaslat nem fejti ki a részletekbe menően. A portál elemzése szerint ez azt jelentheti, hogy ezt követően megszűnne a NET bérlőkijelölési jogosítványa, s az MNV úgy és annak adhatná oda a lakást, akinek akarja. Mindez azért is lenne jelentős visszalépés, mert ma még az eszközkezelővel lakásbérleti viszonyban állók, illetve a szociálisan rászorulók pályázhatnak az üresen álló NET-es lakások bérlési jogára. A legutóbbi kiírások beadási határideje 2017. december 15. A pályázáshoz a jogosultság igazolásán kívül mindössze egy, a NET honlapjáról letöltött nyomtatványt kell kitölteni.

A másik jelentős változtatási javaslat szerint az eszközkezelő minden korlátozás, azaz nyilvános pályázat nélkül, illetve az elektronikus értékesítési felület kikerülésével értékesítheti az ingatlant a hiteladós, a zálogkötelezett, vagyis az esetek jó részében a bajba került hitelfelvevő számára a visszavásárlás lehetőségének felajánlásával.

Az eszközkezelő a legutóbbi nyilvános adatok szerint mintegy negyvenezer igényt fogadott be, s abból hozzávetőlegesen harmincezer esetben már a szerződést is megkötötték. .

A jelenlegi szabályok szerint akkor jogosult a NET szolgáltatásának igénybevételére a bajban lévő adós, ha a hitelszerződés megkötésekor az ingatlan forgalmi értéke nem haladta meg a húszmillió – Budapesten és az agglomerációban a 25 millió – forintot, és a kölcsön ennek 25 és 90 százaléka közé esik. További feltétel, hogy a szerződést 2014 előtt kössék, s az adós legalább 180 napja nem tudja fizetni a törlesztőrészleteket. Illetve számos szociális feltételnek kell megfelelnie annak, aki a NET szolgáltatását szeretné igénybe venni. Ez utóbbi lényege, hogy az ingatlan elhelyezkedésétől függően a hitelszerződésben szereplő forgalmi érték 29, 43 vagy 47 százalékán megvásárolja az ingatlant, s azt követően az adós maradhat a lakásban, s havi bérleti díjat fizet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.21.