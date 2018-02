Ledőlnek az uniós korlátok, olcsóbban vásárolhatunk az interneten

Alapvetően változtathat a hazai vásárlási szokásokon az Európai Parlament keddi döntése, amely végleg ledönti az online vásárlás határait az unión belül. A fogyasztóvédelmi szakértő szerint így innentől kedvezőbb áron vásárolhatunk azokból az országokból, ahol alacsonyabbak az árak vagy kisebb az áfa, ám másra is oda kell figyelnünk. Megnéztük, mit érdemes külföldről rendelnünk.

Jó hír az online vásárlóknak: 2018 végéig eltörli az EU a területi alapú korlátozást, a geoblokkolást, így könnyebb lesz beszerezni valamit egy másik országban lévő cégtől az interneten – így harangozta be az Európai Parlament (EP) közleménye azt a döntést, ami hamarosan mindenkit érinthet, aki vásárolt már vagy vásárolna valamit a világhálón.

Az internetes vásárlások aránya évek óta folyamatosan emelkedik, olyannyira, hogy a GKI Digital számításai szerint Magyarországon

2017 végére az online boltokból vásárlók száma elérhette a 3 milliót, ami a teljes lakosság 30 százalékának felel meg.

Ugyanez a kutatás azt is megállapította, hogy a férfiak és nők fele-fele arányban vásárolnak az interneten, a rendelések 41 százalékát pedig a budapestiek adják. Az uniós átlag még ennél is magasabb: 2017-ben az európaiak 57 százaléka vásárolt valamit az interneten, sőt, egyharmaduk egy másik országban működő kereskedőtől szerezte be a kiválasztott termékeket.

Ők azonban még mindig számos akadályba ütközhetnek, ami miatt meghiúsulhat a tranzakció. Az évek során ugyanis kialakult az a gyakorlat, hogy

a cégek földrajzi helyhez kötötték termékeik online megvásárlását – ez a geoblokkolás.

Ennek egyik formája, ha külföldi IP-címre, irányítószámra vagy a bankkártyát kibocsátó országra alapozva elérhetetlenné tesznek bizonyos termékeket és szolgáltatásokat. De az is bevett gyakorlattá vált, hogy a cégek indoklás nélkül meggátolták az árucikkek interneten keresztüli vásárlását egy másik országból érkező igény esetén, és visszairányították a felhasználót egy helyi áruházhoz, ahol azonban más áron kaphatók a termékek.

A fogyasztók érdekeit csorbító magatartásra az Európai Bizottság is felfigyelt, s miután több ezer weboldalt megvizsgált, megállapította, hogy

az unióban csupán az esetek 37 százalékában tudtak a külföldről vásárlók valóban megvenni egy terméket.

A kedden megszavazott szabályok értelmében a kereskedőknek a más uniós országból származó vevőket az árak és vásárlási feltételek kapcsán a következő esetekben kell pontosan ugyanúgy kezelni, mint a belföldi vásárlókat:

ha olyan árukat (háztartási eszközöket, ruhát vagy elektronikai cikkeket) vesznek, amelyet a cég az általános szerződési feltételek értelmében egy olyan uniós tagállamba is szállít, ahová az ügyfél hajlandó elmenni érte (a kereskedő nem köteles minden tagállamba szállítani)

ha a vevő szerzői jogi védelem alá nem tartozó elektronikusan szolgáltatott termékeket – felhőszolgáltatásokat, tűzfalat, weboldalhosztolást vagy adattárolást – vásárol,

ha az adásvétel a kereskedő boltjában kerül sor, vagy ott, ahol épp értékesít (pl. egy hotelben, sporteseményen, zenei fesztiválon stb.).

Mit jelent ez majd a hazai gyakorlatban? Erről kérdeztük Baranovszky Györgyöt, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (FEOSZ) elnökét, aki jelezte, hogy bizonyos termékek nettó ára az általános forgalmi adóval is alacsonyabb, mint hazánkban, így ezeket olcsóbban rendelhetjük meg.

A Numbeo.com összesítése szerint ugyan Magyarország a negyedik legolcsóbb ország az Európai Unióban – nálunk csak Lengyelországban, Bulgáriában és Romániában alacsonyabbak az árak –, egyes termékek miatt innentől kifejezetten érdemes lesz böngésznünk a külföldi oldalakat.

Lengyelországban például az élelmiszerek árát terhelő nyolcszázalékos forgalmi adót alkalmazzák a kutya-, macska-, hal- és madáreledelekre is, így azok bruttó ára jóval alacsonyabb, mint idehaza,

hiszen itt ezekre a termékekre is 27 százalékos az áfa. De a szlovák és a cseh árukereső honlapokon is érdemes lesz böngésznünk műszaki cikkeket: az előbbi országban 20, az utóbbiban csak 21 százalékos az áfa – szemben a magyarországi 27 százalékos forgalmi adóval.

Baranovszky György ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jövőben egyre fontosabb lesz a megbízhatóság kérdése. A szakértő így abban bízik, hogy a magyar vásárlók a jövőben nemcsak azt nézik majd, mennyire olcsó az adott termék, hanem utánanéznek a webáruháznak, a szállítási határidőknek és mindazon információknak, amelyek a vásárláskor fontosak. – A minőség és a megbízhatóság rendkívül fontos, így mindenkinek érdeke, hogy ne az ár legyen a legfőbb kérdés – tette hozzá a szakember.