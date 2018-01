Leszálló ágba kerülhetnek a légitársaságok

A kedvező időszak csúcsán már túl van a légiipar, ám a légitársaságok nem hajtották végre azokat a strukturális változásokat, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy rosszabb környezetben is fenntarthatóan nyereségesek tudjanak lenni – véli az Embraer repülőgépgyár kereskedelmi divíziójának vezetője. John Slattery erről egy dublini pénzügyi konferencián beszélt, ahol az Aviation Week című szaklap szerint kifejtette: a következő időszakban lejtmenetbe kapcsolhatnak a légitársaságok, mert a kedvező körülmények között a busás hasznot zsebre tették. Az Airportal.hu által is idézett cikk szerint a szakértő arról azonban nem beszélt, hogy konkrétan milyen lépéseket várna a légitársaságoktól.

Slattery szerint a légitársaságok az utóbbi években azért termeltek rengeteg pénzt, mert alacsony volt a kerozin ára. Most azonban, hogy az üzemanyag ára emelkedésnek indult, változás állhat be az egész piacon. A helyzetet ráadásul az is súlyosbítja, hogy Európában és Ázsiában olyan erős árverseny lesz, amely már a profitot fogja kikezdeni. – A verseny azért lesz kiélezett, mert a légitársaságok a piacra fogják önteni azt a kapacitást, amelyet az új gépek biztosítanak számukra – fejtette ki a szakértő, aki korábban sem értett egyet azzal az üzletpolitikával, ami szerint az igényeknek megfelelően kellene alakítani a repülőtársaságok flottájának nagyságát.

– Csak a legalacsonyabb egységköltséget hajszolva nem lehet megfelelő flottát összeállítani, és ez a folyamat nem mutat egyértelműen a széles törzsű repülők egyre szélesebb körű alkalmazása felé. Hatalmas lehetőségek vannak a 70–130 székes gépek piacában is – fejtette ki az Embraer kereskedelmi vezetője. John Slattery ezen szemlélete szintén nem tekinthető újdonságnak, hiszen az általa képviselt cég a keskeny törzsű, közepes hatótávolságú repülőgépek piacán érdekelt. A brazíliai vállalat egyébiránt az egy év alatt legyártott repülőgépek száma alapján a harmadik legnagyobb a világon az amerikai Boeing és az európai, toulouse-i központú Airbus után.

A légi ipar a válság lecsengésével és a kőolaj árának jelentős csökkenésével vett óriási lendületet, a tartósan alacsony díjak mellett ugyanis egyre többen választják a légitársaságok szolgáltatását. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) még decemberben közölt becslése alapján a légi cégek nyeresége 2017 végére a korábban becsült 31,4 milliárd helyett 34,5 milliárd dollár (9177 milliárd forint) lehet. 2018-ban pedig a 38,4 milliárd dollárt is elérheti az összeredmény, ami új rekord lenne. Az IATA arra számít, hogy a jövőre várható többletbevételt a légitársaságok zöme új gépek beszerzésére költi. A szervezet jóslata már most beigazolódni látszik, amit példáznak az európai fapadosok törekvései is: az ír Ryanair jelenlegi 430 gépes Boeing–737-es flottáját a következő hét évben 585 darabosra bővíti. Hasonlóan tesz a magyar hátterű Wizz Air is, amelynek jelenleg 88 gépe van, ám a következő években további 146 Airbusszal bővül a flotta.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.27.