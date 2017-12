Létszámhiány: nyugdíjas-szövetkezetekkel is együttműködik a Tesco

Nyugdíjas-szövetkezetekkel is együttműködik a Tesco, hogy ne legyen létszámhiány – írja a Világgazdaság.

A lapnak Pártos Zsolt, a Tesco-Global Áruházak Zrt. ügyvezető igazgatója elmondta: a társasági adó és a munkáltatói járulék csökkentése is hozzájárult a bérmegállapodáshoz. „Április óta töltöm be az ügyvezetői tisztséget, azóta megéltünk számos vitát, sőt demonstrációt és sztrájkot is, az utóbbi időben azonban partnerként dolgozunk együtt a szakszervezetekkel: ők is látják, hogy ugyanúgy a munkavállalók érdekeit tartjuk szem előtt. A létrejött megállapodás azt jelenti, hogy idén január óta átlagosan 33,6 százalékkal növekedtek a bérek, ami mögött egy többlépcsős, 11,1 milliárd forintos bérfejlesztés áll” – emelte ki.

Úgy véli, a dolgozói létszám megemelésén túlmutató problémáról van szó, melynek feltárása érdekében a szakszervezetekkel közös munkacsoportokat hoztak létre például a pénztárosok, az árufeltöltők vagy a pultosok leterheltségének vizsgálatára. „Egyrészt adott a piaci környezet, ahol a rekordalacsony munkanélküliség mellett jóval nagyobb kihívás új munkatársakat találni, mint néhány éve, másrészt szembe kellett nézni azzal, hogy a meglévő erőforrásainkkal, így a műszakbeosztással, az óraszámokkal is lehet hatékonyabban gazdálkodni. Magunkba néztünk, javítottunk a működésünkön, illetve a szakszervezeti megállapodással összhangban több száz új kolléga felvétele is megtörtént, bízunk benne, hogy a béremelés is vonzóbbá teheti a Tescót. A toborzásban a meglévő dolgozókat is érdekeltté tettük, a karácsonyi időszakban például 40 ezer forintos bónuszt kapnak, ha az ajánlott személy legalább három hónapig nálunk dolgozik” – mondta.

Hozzátette, hogy a diákszövetkezetek mellett nyitottak a nyugdíjas-szövetkezetek felé is, az elmúlt két hétben már néggyel kötöttek megállapodást, de a számuk rövidesen ennek a többszöröse lehet.

Kitért arra is, hogy a Tesco hosszú távon gondolkodik mind a régióban, mind pedig a magyar piacon. Arra a kérdésre, hogy mekkora forgalombővülést várnak az év végétől, közölte: azt várják, hogy a decemberi forgalom érje el egy normál hónap kétszeresét.