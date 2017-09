Magyar csalók árulnak horvát letelepedési kötvényt

Aligha tesz jót a magyar–kínai kapcsolatoknak, hogy egy hazai cég a horvát letelepedésikötvény-program ígéretével csalt ki több millió eurót kínai állampolgároktól. Márpedig az Adria Fund Management Kft. idén márciusban, a magyar letelepedésikötvény-program felfüggesztésekor keresett meg olyan vállalkozásokat, amelyek aktívak voltak a kínai vízumpiacon. Peti Tamás, az Adria Fund ügyvezetője azt állította, szeptemberben indul a horvát kormány letelepedésikötvény-programja, amely állampolgárságot kínál a külföldi ügyfeleknek. A feltételek szerint 300 ezer euró értékben kell horvát állampapírt lejegyezni, illetve további 60 ezer euró közvetítői díjat megfizetni. Bár Horvátország nem tagja a schengeni övezetnek, vonzó lehet a horvát útlevél, hiszen azzal is szabadon lehet mozogni az Európai Unión belül.

Peti Tamás elmondása szerint a horvát külügyminisztérium az Adria Fund Kft.-t hatalmazta fel a program lebonyolítására. Egy 2017. március 27-én kelt dokumentumot is felmutatott, amelyen az akkori horvát külügyminiszter, Davor Ivo Stier aláírása szerepelt. Miután több kínai ügyfél is érdeklődött, Peti azt javasolta, hogy ne várják meg a hivatalos indulást, hiszen a jogszabályok lehetővé teszik az egyedi elbírálást is.

Tisztázatlan a zágrábi külügyminisztériumnak tulajdonított dokumentumok eredete

A lapunknak nyilatkozó üzletember úgy döntött, hogy belevág a programba, de ragaszkodott ahhoz, hogy a külföldiek pénze egy ügyvédnél kerüljön letétbe, aki csak akkor utalhatja tovább az összeget, ha megkapta az ügyfél horvát útlevelét. Peti Tamás a Pintér Ákos Ügyvédi Irodát ajánlotta, amely egyébként ugyanott van bejelentve, ahol az Adria Fund, vagyis Budapesten, az Újpesti rakpart 7. I. 6. számú lakásában. Nem sokkal később, június 27-én, szintén Davor Ivo Stier szignójával újabb dokumentum érkezett, amely hivatalosan is megerősítette, hogy a kínai ügyfelek – akik egyesével, névre szólóan kapták meg a papírt – alkalmasak a horvát programban való részvételre.

A kínai állampolgárok ezután letétbe helyezték a fejenkénti 360 ezer eurós összeget (összesen kétmillió euró) a Pintér Ákos Ügyvédi Irodánál. A megbeszélt időpontban, augusztus 29-én megérkeztek Zágrábba, hogy elintézzék a hivatalos ügyeket az útlevél átvételéhez. Az Adria Fund munkatársai azonban nem jelentek meg, sőt Peti Tamás is felszívódott. A kínaiakat képviselő üzletember ekkor kocsit bérelt, és Budapestre utazott. Felkereste a cég – egyben az ügyvéd – irodáját, de az ügyvezetővel nem tudott találkozni. Peti Tamás egy internetes applikáción (WeChat) keresztül üzent, ahol elismerte, hogy a letétbe helyezett összegeket kiutalták, és ezzel megszegte a szerződést. Arra hivatkozott, hogy megfenyegették a családját. Amikor az üzletember megkereste Pintér Ákos ügyvédet, az letagadta, hogy egyáltalán az ő aláírása lenne a letéti szerződésen.

Megkerestük Pintér Ákost, aki nem kívánt nyilatkozni az ügyben, a Peti Tamás vezette Adria Fundhoz semmilyen honlapot és telefonszámot nem találtunk, e-mail-címéről – amelyet a cégbíróságon adott meg hivatalos kapcsolattartásra – visszapattant az üzenet. A horvát kormányt is megkerestük, hogy eredetiek-e a zágrábi külügyminisztérium dokumentumai. Davor Ivo Stier ugyanis még júniusban lemondott hivataláról. Nagy eséllyel hamis az irat, hiszen a dokumentumokon szerepel Vesna Cvjetkovic aláírása is, aki azonban 2015 óta nem dolgozik a zágrábi külügyminisztériumban, miután két éve bécsi nagykövetté nevezték ki.

További érdekesség, hogy amikor a lapunknak nyilatkozó üzletember arról kérdezte Pintér Ákos ügyvédet, hogy miért nem perelte be az Adria Fundot, amiért jogellenesen jutott a letéti számlához, azt válaszolta, hogy erről egyeztetni fog az ügyvédjével, Fáhn Gáborral. Az Origo.hu három évvel ezelőtt írt egy hosszú cikket arról, hogyan nyerték meg a Mészáros Lőrinchez és Orbán Viktor miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető cégek a vízminőség javítására kiírt európai uniós pályázatokat. Fáhn Gábor neve is felbukkant a vállalkozások között, aki Hamar Endrével – Tiborcz István volt üzlettársával – közös cégben is szerepelt tulajdonosként. Az már csak hab a tortán, hogy Fáhn Gábor cége ugyanoda van bejelentve, mint az Adria Fund Kft., vagyis Budapesten, az Újpesti rakpart 7. szám alatt az I. emelet 6. számú lakásba.

