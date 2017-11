Magyar ortodox templomok: káosz a felújítás körül

Nem halad az orosz ortodox templomok felújítása, pedig az egyház már márciusban megkapta a kormánytól a renoválásra szánt 2,4 milliárd forintos állami támogatást, de a hívei körében nem tud elszámolni. Annak ellenére sem halad a kivitelezés, hogy nyáron a budapesti Nagyboldogasszony-templom felújítását nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították. (Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a budapesti istentiszteleti hely egyik tornyát már rendbe hozták egy korábbi támogatásból.)

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Vlagyimir Putyin orosz elnök legutóbbi látogatásakor az állam a 2,4 milliárdon felül még további 313 millió forintot adott az egyháznak a tokaji Szent Miklós ortodox templom megvásárlására, de a mai napig nem kötötték meg a szerződést. Úgy tudjuk, hogy nem a tokaji városvezetésen múlik a dolog, hanem az ortodox egyház ül túl régóta a témán. Most Moszkván van a sor, Tokaj arra vár, hogy az orosz egyház fővezetői is aláírják a szerződést. A miskolci templom felújítása sem halad, úgy tudjuk, hogy még kivitelezési terv sincs, nem történtek statikai mérések sem, a műemléki engedélyeztetés is elmaradt.

A káosz a moszkvai vezetésnek is feltűnt már: néhány hete Hilarion Alfejev metropolita, a Moszkvai Patriarkátus külső egyházi kapcsolatok osztályának vezetője – mondhatni az orosz ortodox egyház külügyminisztere – személyesen látogatott el Budapestre, hogy részt vegyen egy nemzetközi konferencián. Egyházi körökből úgy tudjuk, célja nemcsak a konferencia volt, hanem személyesen is meg akarta szemlélni a templomok felújítását, ám ez nem sikerült. Hilarion, aki korábban az orosz egyház magyarországi egyházmegyéjének püspöke volt, ittlétének estéjén az ortodox hívekkel is találkozott, közmeghallgatást tartott. Bár az egyház honlapja szerint kötetlen, meghitt hangulatú beszélgetés folyt, az egyik résztvevőtől úgy tudjuk, a hívek nehezményezték: a magyarok ugyan adtak pénzt, de az orosz egyház és az orosz állam nem, miközben korábban ígéretet tett rá. A jelenlévők kérték, az egyház számoljon el azzal, hogy miért nem halad a felújítás. Az sem volt teljesen világos, hogy hová került a 2,4 milliárdos támogatási összeg feletti rendelkezés, és mikor kezdik el építeni az új hévízi templomot, ahol jelentős orosz kisebbség él. Az ortodox egyház külügyminisztere azonban adós maradt a válaszokkal.

Bár lapunk többszöri megkeresésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem válaszolt, az Átlátszónak korábban sikerült szóra bírnia a tárcát. Azóta több országgyűlési képviselő is kérdéseket tett fel a kormánynak, így az LMP-s Hadházy Ákos is kíváncsi volt arra, hogy haladnak az állami támogatásból megvalósulandó templomfelújítások és azok elszámolásai. De a tárca a konkrét kérdésekre nem felelt, csak semmitmondó válaszokat adott. A minisztériumban az elszámolás során természetesen csak a szabályszerűen felhasznált és számlákkal igazolt összegeket fogadják el. A kedvezményezett a támogatási időszak alatt folyamatosan valósítja meg a projektet, az elszámolás határideje pedig 2019. január 31. Tehát az egyháznak szűk másfél éve maradt felpörgetni megvalósítás sebességét, illetve lassan elkezdeni a támogatások elszámolását az állammal.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.11.