Magyarország egy hajszállal, de vesztett Eximbank-ügyben

Az előzetes várakozások ellenére az EU statisztikai hivatalának, az Eurostatnak adott igazat a magyar Eximbank ügyében a statisztikai elszámolási viták rendezésére szolgáló uniós testület, vagyis az állami pénzintézetet az államháztartási körön belülre kell sorolni – írja a Portfólió.hu. A határozat értelmében az Eximbank úgynevezett foglyul ejtett pénzügyi vállalkozás, és mint ilyen, az államháztartáson belülre kell sorolni.

A Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB), a statisztikai elszámolási viták kezelésében illetékes bizottság, amelyben minden tagállami jegybanknak és statisztikai hivatalnak egy-egy szavazata van, még július 13-án döntött a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB), illetve az Eurostat közti vitában, igencsak szoros eredménnyel: 25-en osztották az Eurostat álláspontját, 24-en értettek egyet a magyar fél véleményével és 6-an tartózkodtak.

A CMFB egy tanácsadó testület, az általa kiadott vélemények nem kötelező érvényűek az érintettek számára. Az Eurostat ugyanakkor ez alapján várhatóan nem változtat a magyar államháztartási adatokra korábban megfogalmazott fenntartásain. Könnyen előfordulhat azonban, hogy a magyar hatóságok a végeredményt nem alkalmazzák, vagyis a következő adatközléskor sem sorolják át az Eximbankot az államháztartáson belülre. Végső soron az Európai Bíróságon dőlhet el az ügy.

Ha az Eximbankot valóban az államháztartáson belül számolnák el a magyar hatóságok, akkor ennek következtében szintet ugrana az államadósság. Nemzetközi következménye is lehet az ügynek, a hasonló tevékenységet végző bankkal rendelkező országok is hasonló vizsgálódásra számíthatnak és akár sorozatos átsorolásokra, ami az egész Európai Unió és az euróvezet adósságmutatóját ronthatja.