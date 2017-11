Magyarország kész méltányos alkut kötni az INA visszaadásáról

Hazánk minél előbb lezárná a Magyarország és Horvátország történelmileg jó kapcsolatát mérgező vitát a Mol szerepéről az INA horvát energiavállalatban, ezért készen áll arra, hogy méltányos alkut kössön – jelentette ki kedden Orbán Viktor az Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel Budapesten folytatott megbeszélése után. Magyarország szeretné minél előbb méltányos módon maga mögött tudni a problémát, ennek megfelelően az INA-t a horvátoknak kell „visszakapniuk” – mondta az MTI szerint a miniszterelnök a tárgyalás után angolul nyilatkozva.

A magyar kormányfő kiemelte, hogy üzleti ügyről van szó, ezért nem tekinthető kormányzati kérdésnek, de támogatandó, hogy minél előbb megoldás szülessen, és ha a horvát kormány a jövőben nem szeretné látni Horvátországban a Molt, akkor Magyarország kész méltányos alkut kötni, és visszaadni az INA-ban birtokolt részesedését. Ugyanakkor a megállapodásnak „méltányosnak kell lennie, és azt kívánom, hogy gyorsan, amint lehet, megköttessen, és akkor minden szinten helyreállhatnak a kapcsolatok” – emelte ki Orbán Viktor. Ha sikerül megszabadulni a problémától, amely mérgezi a két ország kapcsolatát, azzal minden téren helyreállhat az együttműködés a két ország között – hangoztatta a miniszterelnök, hozzátéve: „Részünkről megvan a jóindulat. Szeretnénk lehűteni a kedélyeket, racionális megoldást találni és folytatni a történelmileg kipróbált és bevált, jó együttélés politikáját.”

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy Andrej Plenkoviccsal áttekintették a két ország kapcsolatait, és azt állapították meg, hogy az előző években történtek jó fejlemények. Hála a horvát kormánynak, amely nagyon támogatta a két ország közötti viszony javítását, különösen a gazdaság terén. „A számok ígéretesek. A kereskedelem bővül. Egyre több magyar utazik Horvátországba. Ezáltal mi is részei vagyunk a horvát gazdaságnak és fejlődésnek, ami jó dolog, és örülünk neki – magyarázta Orbán Viktor. – A két kormány között kiváló a politikai kapcsolat, és a két nemzet történelmi kapcsolata is kiváló, és nem szeretnénk egy olyan üggyel megmérgezni, mint amilyen a Mol és az INA körüli vita” – szögezte le a miniszterelnök.

Andrej Plenkovic horvát kormányfő elmondta: a találkozón mindenről beszéltek, ami a két ország között napirenden van. Elégedett a két ország kereskedelmi forgalmának mértékével, továbbá megemlítette, hogy az idén félmillió magyar turista nyaralt a horvát tengerparton. Szavai szerint lépéseket tesznek a két ország közötti közlekedési lehetőségek előremozdításában, valamint az energetikai együttműködés bővítésében, amely magába foglalja a kétirányú gázszállítás megteremtését Horvátország és Magyarország között.

A kisebbségekkel kapcsolatban kiemelte: együttműködnek a magyarországi horvát és a horvátországi magyar kisebbségek helyzetének javításán. Az INA-val kapcsolatban hangsúlyozta: a magyar állam hajlandó támogatni a horvát kormány azon törekvéseit, hogy visszavásárolja az INA részesedését a Moltól. A politikai akarat már világos, de még meg kell találni azt a modellt, amely igazságos az eddigi magyar befektetésekkel szemben, de reálisan állapítja meg az INA-részvények értékét – emelte ki a horvát kormányfő. Horvátország csatlakozna a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD), és reményei szerint Magyarország támogatja. A kisebb nézeteltéréseket a jövőben ki tudják küszöbölni, és javítani tudnak Horvátország és Magyarország viszonyán, amely „baráti és szomszédos” ország. Emlékeztetett, hogy Orbán Viktor 2011-ben – mint a soros elnökséget ellátó ország kormányfője – kulcsszerepet játszott abban, hogy Horvátország befejezhesse az uniós csatlakozási tárgyalásait.