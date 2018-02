Magyarországon is nyílhatnak fapados áruházak

Közel 200 ezer euróból, mintegy 62 millió forintból létesített éjjel-nappal nyitva tartó, pénztárosok nélküli, önkiszolgáló üzletet Prágában az Alza. A tervek szerint hamarosan Budapesten is nyitnak majd ilyen úgynevezett future shopokat, ami a „fapados”, olcsón fenntartható üzletek előretörését hozhatja el régiónkban is. Az internetes kereskedelemmel foglalkozó, nálunk is jelenlévő cseh cég új boltjának működtetési költsége kevesebb mint fele a hagyományos üzletekének. – Igen, tervezünk ilyen üzleteket nyitni Budapesten is, de még nem most – mondta lapunk megkeresésére Jan Moudrík, az Alza.cz bővítési és létesítményigazgatója. – Egyelőre mi is csak fejlesztjük és teszteljük a koncepciót. Idén még két-három további boltot nyitunk Csehországban, és reméljük, hogy jövőre ugyanezt a koncepciót kínáljuk a magyar ügyfeleknek is – jelentette ki.

De mi is a koncepció? Nos, az ilyen üzlet nem úgy néz ki, mint egy klasszikus híradástechnikai bolt, hanem mint egy szekrényekkel teli folyosó. De előbb, a bejáratnál, az előtérben lévő számítógép monitorján, videoterminálon keresztül megrendelhetjük, amit vásárolni akarunk, majd a terméket kártyás vagy online fizetés után odabenn át is vehetjük. Ha esetleg mégis elakadnánk, akkor a termékszegmens szakértőjétől – szintén videón – lehet segítséget kérni. A vásárlót az üvegajtón átlépve különböző színű LED-égők irányítják fiókjához, ahol a megrendelését megkaphatja. Naponta több mint ezer vásárlót tud kiszolgálni az üzlet, negyven olyan szekrénnyel, amelynek több száz különböző méretű termékkiadó fiókja van. Itt az év bármely napján, bármely órában lehet vásárolni, tehát tényleg nonstop.

Egyelőre lehetetlen megmondani, mennyire lesz sikeres ez a koncepció. Sokan szeretik megtapogatni, esetleg kipróbálni a technikai terméket, amit megvesznek. Ám ha erre nincs igénye valakinek, akkor minek a bolt: ott az internet, ahonnan ha rendelünk valamit, még házhoz is szállítják. – Ez is egy új módja a vásárlásnak, amely a digitalizációt használja – nyilatkozta lapunknak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. – Ha a megoldás beválik, bármilyen termékre kiterjeszthető lesz, akár élelmiszerre is – véli, fölidézve, hogy ha nem is pont ilyen módon, de az IKEA, a Spar és a Tesco már működtet önkiszolgáló pénztárt.

A brit hipermarketlánc körülbelül 550 ilyen kasszát üzemeltet hazánkban, és a jövőben valószínűleg bővítik ezt. Legfőbb előnyének azt tartják, hogy megkönnyíti és meggyorsítja a vásárlást. – Azt tapasztaljuk, hogy a bevezetése óta folyamatosan nő az önkiszolgáló kasszák népszerűsége, és vannak olyan vásárlóink, akik még a bevásárlókocsival is ezeknél fizetnek – mondta Hevesi Nóra, a Tesco kommunikációs vezetője.

Mint elmondta, az ennél még eggyel modernebb szolgáltatásuk a scan & shop, amit jelenleg több mint egy tucat áruházukban találhatunk meg. Lényege, hogy a vásárlók szkenner segítségével olvashatják le a megvásárolni kívánt termékek vonalkódjait, majd beteszik a táskájukba, a végén pedig az önkiszolgáló pénztáraknál ki- és bepakolás nélkül, a szkenner által generált vonalkód beolvasásával fizethetnek.

