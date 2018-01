Majdnem ötvenmilliárdot költöttek Rogánék

Alaposan kiköltekezett a tavalyi évben a Rogán Antal kabinetminiszter alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (Nkoh). A közbeszerzési adatbázisban található összegzések és szerződések alapján kiszámoltuk, hogy a különböző állami intézmények kommunikációjára, nyomdai és PR-költségeire 46,7 milliárd forintot osztott szét. Mindezt egy 2016-ban a tavalyi évre kiírt, 25 milliárd forintos keretközbeszerzésre hivatkozva, vagyis a valóságban alaposan túllépte a keretet. A pénzszórás haszonélvezője három cégcsoport volt, amelyek Balásy Gyula, Kuna Tibor – Szijjártó Péter barátja –, valamint Csetényi Csaba – Rogán Antal szomszédja – érdekkörébe tartoznak. Vagyis olyan társaságok nyertek, amelyek eddig is sikerrel szerepeltek a tendereken.

A számításban a tájékoztatókban rögzített alapösszegeket vettük figyelembe, ugyanis a legtöbb ilyen kiírásnál az Nkoh meghatároz pluszban egy opciós összeget, amelyet az eredeti alapösszeg kimerülése után lehet lehívni. Ez minden ajánlatnál változik, van, ahol csak néhány millióról van szó, de adott esetben akár az eredeti ár 60 százalékát is elérheti. Így nem tudni, hogy pontosan mennyi pénzt hívtak le a nyertes cégek. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal a meghívásos közbeszerzés 2016-os kiírásakor még úgy kalkulált, hogy „a keretmegállapodás alkalmazására 1100 állami szervezet köteles, illetve jogosult, így az az alapján megkötendő egyedi szerződések száma a szerződés érvényessége alatt várhatóan legalább 250-300 darab lesz”. Ennek ellenére lapunk összesítése szerint eddig csak 91 szerződést kötött a hivatal mintegy 70 állami tulajdonú szervezettel és intézménnyel.

MN-grafika

Számításunk szerint az idén a legnagyobbat Balásy Gyula cégei, a Lounge Design Kft. és a New Land Kft. hasították ki a kommunikációs tortából: érdekeltségei közel 30 milliárd forint elköltésének a lehetőségét nyerték el a tervezett 25 milliárdból. Balásyék főleg a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Magyar Turisztikai Ügynökség kommunikációját és médiamegjelenését viszik. Mögötte a második helyen Szijjártó Péter külügyminiszter jó barátja, Kuna Tibor érdekeltségei, a Young & Partners és a Trinity International végeztek. A két társaság 12,9 milliárd forintnyi megbízást nyert el 2017-ben. Kuna Tibor cégeinek két legnagyobb megrendelője a Magyar Villamos Művek és a budapesti vizes világbajnokságot lebonyolító cég volt, de emellett több állami vállalatnak is bedolgoztak.

A kommunikációs torta legkisebb szeletét Csetényi Csaba cégei kapták. A Network 360 és az Affiliate Network ezúttal be kellett hogy érje összesen 3,5 milliárdnyi állami megbízással. Pedig a Magyar Nemzet korábbi számításai szerint 2014 óta 25,5 milliárdnyi központi megbízást nyertek el Csetényi érdekeltségei. A Network 360 és az Affiliate Network kulcsszerepet játszott az elmúlt években az állami reklámpénzek segítségével épített fideszes médiabirodalom finanszírozásában, és főleg 2015–2016-ban taroltak a kormányzati tendereken. Jól mutatja a szerencse forgandóságát, hogy a Lounge Design és a New Land úgy tudta letaszítani a dobogó legfelső fokáról Csetényi érdekeltségeit, hogy Balásynak állítólag nincsenek olyan szerteágazó fideszes kapcsolatai, mint versenytársának. Társaságai szűk egy év alatt most mégis annyi megrendeléshez jutottak, mint Csetényi Csaba cégei három esztendő alatt.

A Kuna Tibor, Balásy Gyula, valamint Csetényi Csaba érdekeltségeivel kötött tavalyi keretmegállapodás tartalmaz még egy érdekes opciót. Eszerint a 25 milliárd forintos közbeszerzési keret „legfeljebb két alkalommal visszatölthető”. A többletköltésről a hivatal maga határozhat, ennek csupán az a feltétele, hogy erre idejében figyelmeztesse az érintett cégeket. Ez minden bizonnyal meg is történt: még a nyáron ennek nyomán emelhette meg a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda költségvetését az Országvédelmi Alapból átcsoportosított milliárdokkal a kormány. Kérdéseinkkel kerestük a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, de lapzártánkig nem kaptunk választ.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.04.