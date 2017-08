Már a Volkswagen is küzd a vásárlókért

A Volkswagen is vásárlási kedvezményt ad az Euro 4 normás vagy régebbi dízelautók lecseréléséhez – jelentette be a cég pénteken. A Volkswagen autókra, valamint a konszern többi márkájára, így az Audira, a Skodára és a Porschéra vonatkozó árkedvezmény mértékének meghatározása és az igénybevétel részleteinek kidolgozása folyamatban van – közölte a gyártó a DPA német hírügynökség beszámolója szerint. A távirati iroda által szemlézett anyag szerint Matthias Müller, a vállalat vezetője azt mondta, a kedvezménnyel is szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy „gyorsan, érezhetően és hosszú távon” csökkenjen a nitrogén-oxid-kibocsátás, és tisztább legyen a levegő.

Persze nem a Volkswagen az egyetlen nagy gyártó, amely igyekszik magához csábítani a bizalmukban megrendült vásárlókat. A BMW a „dízelcsúcs” után jelentette be, hogy ha valaki az év végéig új Euro 6 normás dízelautót, elektromos BMW-t vagy Minit vásárol, és leadja régi Euro 4 normás vagy annál is elavultabb autóját, kétezer euró kedvezményt kap. A Daimler, a Ford és a Toyota is árkedvezményekről döntött. Berlinben szerdán rendezték meg a dízelcsúcsot, amelyen az iparág képviselői, tartományi miniszterelnökök és a szövetségi kormány abban állapodtak meg, hogy a gyártók több mint ötmillió Euro 5 és Euro 6 besorolású dízelautó szoftverfrissítését végzik el önként és ingyen, így átlagosan 25-30 százalékkal csökkenhet az érintett járművek nitrogén-oxid-kibocsátása. Az autók hardverfrissítését, azaz alkatrészek utólagos beépítését azonban elutasította a szakma.

Az egész botrány azzal kezdődött, hogy két évvel ezelőtt kiderült, a Volkswagen egy különleges szoftver segítségével hitette el az ellenőrökkel, hogy dízelmotorjai teljesítik a szigorú emiszsziós normákat. A csalás úgy működött, hogy az autó számítógépe érzékelte, ha éppen mérik a kipufogógázok összetételét, és ilyenkor természetesen a motor a megfelelő értékeket produkálta. Normál használat mellett ugyanakkor erről szó sem volt, és a kibocsátás messze átlépte a határértékeket. Ezután arra is fény derült, hogy nem csak wolfsburgi székhelyű konszern, hanem az összes autógyártó is hasonló módon trükközött. Az ügy tehát húzódik már egy ideje, viszont megjósolhatatlan, mikor és milyen véget fog érni. Az már biztosan látszik, hogy az iparág akár súlyos megrázkódtatást is elszenvedhet. Akciók ide vagy oda, a vevők bizalmát nehéz lesz visszaszerezni, és ezt már a piaci folyamatok is tükrözik. Németországban legalábbis a vásárlók kezdik kerülni a dízelautókat. A szövetségi járműnyilvántartó hivatal, a Kraftfahrt-Bundesamt szerdán közzétett adatai szerint a júliusban forgalomba helyezett dízelautók száma 12,7 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Benzinüzemű autóból viszont 11,2 százalékkal többet helyeztek forgalomba, részarányuk ezzel 56, a dízelautóké pedig 40,5 százalék lett.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.05.