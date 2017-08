Még mindig nem keresnek eleget a pincérek

Hiába csökkent az év elejétől 18 százalékra az általános forgalmi adó mértéke (korábban 27 százalék volt) a vendéglátás jelentősebb részében, az éttermek nem tudtak több enni-innivalót eladni – állítja a Blokkk.com a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataira hivatkozva. A portál szerint az éttermi árak még emelkedtek is.

A hivatal adatait felhasználva a Blokkk.com közölte, a vendéglátás teljes piacának értéke 2016-ban túllépte az ezermilliárd forintot, összességében több mint négyezermilliárd forintot költöttek el a családok enni-innivalókra. A szakportál szerint nőtt ugyan a bevétel a vendéglátóhelyeken, ez azonban csak az áremelkedésnek tudható be, amit az elmúlt hónapokban lehetett tapasztalni. Míg 2016 első fél évében 421 milliárd forint volt a kereskedelmi vendéglátás bevétele, addig 2017 hasonló időszakában 431 milliárd forint. Ez az emelkedés azonban nem a forgalom növekedéséből származik. A pincéreknek ugyanis nem kellett többet cipekedniük, amikor felszolgálták az ételt-italt, hiszen a vendéglők mennyiségben mért értékesítése 2017 első fél évében összességében nem változott a korábbiakhoz képest. Mint a portál hangsúlyozza, a vendéglőknek június volt az első jó hónapjuk, ami annyiban hasonlít a boltos kereskedelemhez, hogy ott is a fél év vége, a május–június volt az erős, ami felfelé húzta a mérleget.

A vendéglátásban a statisztika szerint korábban is jóval a nemzetgazdaság átlag alatt mozgott a fizikai dolgozók fizetése: ez 2017-ben sem változott, sőt, a bérolló nőtt is néhány ezer forinttal. A KSH adatai szerint a nemzetgazdasági átlag havi bruttó 210 ezer, a vendéglátásé 163 ezer forint volt az idén. A Blokkk.com hozzáteszi, figyelembe kell venni azt is, hogy a 160 ezer forintos szakmai minimálbér itt is csak a szakképzett szakács, cukrász, pincér részére kötelező, a többieknek nem. Ráadásul a vendéglátásban van egy olyan szabály is, hogy a szakképzettséget igénylő területeken egy műszakban elég egy fő szakképzett szakácsot, cukrászt vagy pincért alkalmazni, a többieknek elég, ha tudják, mit kell tenniük, papír nem kötelező hozzá.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.26.