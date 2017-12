Még több pénzük van a gazdagoknak

Úgy tűnik, hogy a gazdagok már kiheverték a szűk tíz éve kezdődött pénzügyi világválságot, miután 2007-hez képest ez évre 27 százalékkal nőtt a globális vagyon a világon. Ezzel párhuzamosan a dollármilliomosok száma is emelkedett, az elmúlt tíz évben 27-ről 36 millió főre. Érdekesség, hogy a felső tízezer vagyona gyorsabban nőtt, mint a milliomosok száma, vagyis a vagyonosok között is nyílik az olló: egyre több a szupergazdag. – Ma már ott tartunk, hogy a leggazdagabb egy százalék birtokolja a világ háztartásaiban jegyzett vagyon több mint a felét – mondta Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója.

A privát banki ágazat hazai szakértője szerint a válság éveit követő konjunktúra hatásai, azon belül is a hatalmas likviditás és forrásbőség elsősorban a vagyonosokat segíti. Ők azok, akik jobban tudnak gyarapodni, mert áttételeken keresztül a likviditásbőség a magánvagyonokban is lecsapódik. – A trendből Magyarország sem marad ki, hamarosan akár öt magyar is bekerülhet a dollármilliárdosok közé, amelyhez legalább 260 milliárd forintos vagyont kell felhalmozni – mondta a szakértő.

A hivatalos statisztikák szerint ez eddig csak Csányi Sándor nagyvállalkozónak, az OTP tulajdonosának sikerült. Karagich István szerint azonban vannak néhányan Magyarországon, akik nagyon gyorsan gazdagodnak. Óvatosan csak annyit mondott róluk, hogy ez egy olyan réteg, amely az „üzleti sikereit a politikai kapcsolataival támogatta meg”. A likviditásbőséghez hazánkban nemcsak az alacsony kamatkörnyezet, hanem az Európai Uniótól érkező támogatások is nagyban hozzájárultak.

A privát banki ügyfelek száma hazánkban mintegy huszonötezer fő, ők jellemzően 30-50, nemritkán 100 millió forintos likvid vagyonnal bírnak. (A nemzetközi adatfelvételekben kifejezetten a likvid vagyonúakat veszik figyelembe, vagyis az összegekbe nem számít bele az ingatlanvagyon és a cégek értéke.) Ezenkívül hat-hétszáz nagyon gazdag lehet Magyarországon, az ő vagyonuk fejenként 3 milliárd forint felett van.

Karagich István szerint a legrosszabb év 2012 volt, amikor „még a középosztály is a határ menti bankok számláit és trezorjait tömte ki”, de ma már világszinten is kedvező a hazai adókörnyezet, legalábbis ami a készpénz hazai fialtatását illeti. Az is különbség, hogy régen a nagyobb vagyonokat „el kellett fedni”, napjainkban azonban már nem ciki gazdagnak lenni Magyarországon. Sőt, ugyan morálisan kritizálható módon gazdagodnak bizonyos körök hazánkban, jogilag azonban teljesen legális a vagyongyarapodás, hiszen minden forint mögött számla van.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.30.