Megkezdődött a négy hazai tároló feltöltése

A napokban megkezdődött az állami tulajdonú kereskedelmi földgáztárolók feltöltése. Szakértők szerint nem is lehetett volna tovább halogatni, mivel az együttesen 4,4 milliárd köbméteres kapacitású négy állami tulajdonú tároló – a zsanai, a hajdúszoboszlói, a pusztaedericsi és a kardoskúti állomás – töltöttsége március végén már csak kétszázalékos volt. Így a szinte üres befogadóállomások készlete mindössze 80 millió köbméternyi gáz volt. Ez a mennyiség egy hideg téli napra lenne elegendő az országnak. Az állomások töltése ugyanakkor lassan zajlik, tíz nap után jelenleg is három százalék alatti a feltöltöttség mértéke. Ami azt jelenti, hogy csupán 100 millió köbméter körüli a betárolt mennyiség. A csak különleges vészhelyzetben felhasználható szőregi biztonsági tároló készletei is leapadtak, ott már mindössze a jogszabályban előírt 1,2 milliárd köbméternyi vésztartaléknál valamivel több van – tudta meg a Magyar Nemzet szakemberektől.

Amint arról beszámoltunk: a kormányzat nem vitte túlzásba a tárolók feltöltését a fűtési szezon kezdetéig. Tavaly ősszel a háztartások részére készletezett mennyiség nagyjából csak akkora volt, amekkorát a jogszabályok előírnak. Az egyetemes (lakossági) szolgáltatóknak ugyanis a gáztörvény megszabja, hogy a fűtési idény kezdetére a tárolókban helyezzék el az előző tíz év legnagyobb téli fogyasztásának legalább 60 százalékát. A háztartásokat – ami 3,4 millió ügyfelet jelent – ma már országszerte az állami gáztársaság, a Főgáz Zrt., vagyis új nevén az NKM Földgázszolgáltató Zrt. szolgálja ki. Így a vállalatnak a feladata a kötelező tartalékok felhalmozása is. Az ország teljes éves gázfogyasztása nyolc-tíz milliárd köbméter körül van, ennek a 70 százaléka télen fogy el. A lakossági felhasználás évi négymilliárd köbméterhez közelít, amelyből a téli fogyasztás általában 2,5–2,8 milliárd köbméter közötti mennyiség. Ennek a 60 százaléka hozzávetőleg 1,7 milliárd köbméterre rúg. Tavaly október közepén, a hivatalos fűtési idény kezdetekor a kormány mindössze 1,8 milliárd köbméternyi gázt tartalékolt a háztartások számára a kereskedelmi befogadókban. A kormányzat ugyanakkor az orosz állami gázipari óriásnak, a Gazpromnak is végzett bértárolást. A kabinet nem hozta nyilvánosságra, hogy mekkora gázmennyiség befogadásáról kötött szerződést tavaly nyáron az oroszokkal, ám úgy tudjuk, egymilliárd köbméternyi gáz bértárolásáról lehetett szó. Ezzel a mennyiséggel csak az orosz vállalat rendelkezhetett, a felhasználásába a kormánynak nem volt beleszólása. A kormányzat mégis rendre hozzászámolta ezt a mennyiséget is a magyar lakosság által felhasználható készletekhez – jegyezték meg szakértők.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.04.11.