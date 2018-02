Megszállta a Fidesz a vergődő szegedi futballt

Minden jel szerint a szegedi labdarúgásba is betette a lábát a politika: annak ellenére állami milliárdokkal tömik ki a két klubot, hogy a Szeged 2011 FC jelenleg a kiesés ellen küzd az NB II-ben, a korábbi Tisza Volán utódja, a SZEOL SC pedig éppen tavaly bukott le a harmadosztályba. Előbbinek a csapat nevében is szereplő év óta a katolikus szeged–csanádi egyházmegye a tulajdonosa, élén a miniszterelnök barátjaként ismert Kiss-Rigó László megyés püspökkel, utóbbi klubot tavaly ősszel adta át addigi tulajdonosa Orbán Viktor rejtélyes tanácsadójának, Habony Árpádnak és üzleti körének. Hab a tortán, hogy a Szeged 2011 FC 9,4 milliárd forintért épülő vadonatúj stadionjának kivitelezője a Market Építő Zrt. lett – egy októberi közbeszerzési k6özlemény szerint –, amelynek nem más a tulajdonosa, mint a kormányfő barátja, Garancsi István.

Botka László, Szeged polgármestere lapunknak elmondta, 2011-ben Kiss-Rigó László megmentőként jelentkezett a Szeged AK csapatnál – a későbbi Szeged 2011-nél –, amely aztán 2013-ban kiesett a másodosztályból. Ezt követően a csapat Gyulára költözött, ahol a mai napig működik a püspökség érdekeltségébe tartozó Grosics Labdarúgó Akadémia. A mostani szegedi stadionberuházáshoz az állam biztosítja a területet és a pénzt, a városnak semmilyen beleszólása nincs a helyi labdarúgásba.

– Több száz milliárd forintot szórtak már el a miniszterelnök hobbijára eddig országos szinten. Szegeden sajnos majd három évtizede nincs első osztályú futball. Noha a város polgármestereként nem tehettem és teszem meg, hogy akadályozom az építkezést, azt azért ki merem mondani, hogy amíg az egészségügy és az oktatás ilyen szinten áll Magyarországon, bűncselekmény ilyen mértékű közpénzt önteni a mai magyar fociba – fogalmazott Botka László.

De nézzük, miről is szól ma a szegedi labdarúgás! A történet 2013-ban kezdődött, amikor a szegedi közgyűlés úgy döntött, hogy nem felújítja a Felső Tisza-parti stadiont, hanem hárommilliárd forintból épüljön egy új, ötezer néző befogadására alkalmas, de tízezresre bővíthető, korszerű aréna, amelynek költsége tao- és költségvetési támogatásból állt volna össze. A tervek alapján 2016-ban, az őszi szezonkezdetkor adták volna át a létesítményt, és annak, aki elnyeri az új stadion üzemeltetését, tizenöt évig kellett volna támogatás nélkül, a saját költségén ellátnia a feladatot. Ám ebből nem lett semmi, ugyanis még 2014-ben maga Orbán Viktor jelentette be Szegeden, hogy az új stadion az 5-ös út elején, a Dorozsmai úti egykori kemping területén épül majd fel. Egészen 2016 decemberéig kellett aztán várni, hogy a Magyar Közlönyben megjelenjen: a kormány a 2017-es költségvetésből 9,7 milliárd forintot csoportosít át egy 8176 férőhelyes futballstadion és a konferencia-központot is magában foglaló Szegedi Ifjúság Centrum kialakítására.

A projektet tavaly júniusban írták ki, és a kivitelezést a budapesti Market Építő Zrt. nyerte el. Az új stadionba költözhet be a jelenleg gyulai székhelyű Szeged 2011 csapat és a Grosics Labdarúgó Akadémia, valamint közösségi térként is szolgál majd. Az új aréna egyébként az Európai Labdarúgó-szövetség legmagasabb, 4-es kategóriájának feltételeit is teljesíti, azaz alkalmas Bajnokok Ligája- vagy Európa Liga-mérkőzések lebonyolítására is.

A város másik focicsapata, a SZEOL egyelőre nem kap új stadiont, ám számára a Magyar Labdarúgó-szövetség a 2017–2018-as szezonra november 10-én jóváhagyott 137 millió forint támogatást. Mindez azért is érdekes, mert a klub korábbi tulajdonosa, Mányi József októberben vált meg tőle, és a csapat annak ellenére került a Ridikül Magazin Kft.-hez, hogy egy szegedi focihoz kötődő személy akarta megvenni. Az új tulajdonos céget egyértelműen Habony Árpád köréhez sorolják. A Ridikül Magazin egyetlen tulajdonosa az Apropó Kft., amely korábban a Habony bizalmasának számító Halkó Gabriella, a TV2 gazdasági és stratégiai igazgatójának tulajdona volt. (A céget ma Blázy András Péter jegyzi.) És hogy a kör teljesen bezáródjon, a SZEOL SC ügyvezetője, szakosztályvezetője nem más, mint Halkó Gabriella testvére, a szegedi illetőségű Halkó Pál.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.20.