Megvan a döntés: dőlhet a pénz Brüsszelből

Megszületett az elvi döntés arról, hogy Brüsszel kifizeti, azokat a fejlesztési támogatásokat érintő számlákat, amiket a magyar kormány október végéig kiküldött - értesült a Portfolio megbízható forrásból. E szerint az év végéig mintegy 330 milliárd forint áramolhat az államkasszába.

A Portolio információja szerint Európai Bizottság azért dönthetett így, mert a hétfőn Magyarországra érkezett ellenőreik az audit során nem tártak fel olyan súlyos szabálytalanságokat az uniós közbeszerzési projektek között, ami azt indokolná, hogy a támogatások kifizetését felfüggesszék.

A portál ugyanakkor azt is írja, hogy „egy ilyen horderejű döntés meghozatalára nem is volt még kellő idő, így tehát az audit tapasztalatait majd később vonják le, de addig is fizet most a Bizottság”.

Szintén a Portfolio írja, hogy „a mostani kedvező döntés azt is jelenti, hogy ha decemberben további, akár 1 milliárd eurónyi fejlesztési számlát küld Brüsszelbe Magyarország, akkor várhatóan még annak a 90 százalékát is kiutalja a Bizottság szilveszter előtt.”

A 24.hu korábban azt írta, hogy az auditorok több mint 1000 milliárd forintnyi szerződésben fognak kutakodni. Ezek között van az M3-as metróvonal 39 milliárdról csaknem 60 milliárd forintra dráguló felújítása; a dél-balatoni vasúti projekt, amely az 55,5 milliárd forintos becsült árhoz képest 72,4 milliárd forintra drágult, és az egyik nyertese Mészáros Lőrinc cége, az R-Kord Kft. volt; ezenkívül vizsgálnak még több mint 15 milliárd forintnyi olyan szerződést, amelyet az uniós pénzosztást koordináló-ellenőrző Miniszterelnökség kötött.