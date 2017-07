Mennyit érnek a Mészáros-féle részvények?

Előbb-utóbb véget kell érnie az Opimus- és a Konzum-részvények körüli csapongó tőzsdei kereskedésnek, mert nem normális, hogy ezek a korábban jelentéktelen papírok napi 10-20 százalékot veszítsenek értékükből, vagy ugyanennyit gyarapodjanak – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetségének vezetője.

Dióslaki Gábor kérdésünkre elmondta, nemcsak az szokatlan, hogy hirtelen kilőtt a két részvény ára, de az is, hogy nagyon kelendők. Volt olyan nap, amikor többen fektettek ezekbe a papírokba, mint a több nagyságrenddel erősebb OTP-részvényekbe. A Portfólió.hu számításai szerint a Konzum idén egészen július 12-ig közel 5100, az Opimus pedig 490 százalékkal növelte árfolyamát.

– Ezek a csapongó mozgások arra utalnak, hogy a folyamat megindulását követően sokan vannak azok a rövid távú befektetők, akik a kitűzött haszoncélt elérve ki akarnak szállni. Kérdés, hogy a háttérben lévő bonyolult cégháló megtermeli-e az egyelőre irreálisnak tűnő áremelkedés fedezetét – fejtegette a szakértő.

Dióslaki Gábor arról is beszélt, a jelek arra utalnak, hogy amióta Orbán Viktor miniszterelnök jó barátja, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe kerültek a fenti cégek, az új tulajdonosnak még nem volt ideje a mögöttük lévő cégháló áttekintésére, a megfelelő szakemberek megtalálására.

A HVG.hu mindenesetre úgy értesült, már kezd egyszerűsödni a Mészáros érdekeltségében lévő Opimus Group mögötti cégháló. Az egyik médiavállalkozás – a Népszabadságot bezáró Mediaworks – magába olvasztja a másikat, a több megyei lapot is kiadó Pannon Lapok Társasága Kft.-t. Dióslaki Gábor azt is el tudja képzelni, hogy a Konzum Nyrt. mögött álló még bonyolultabb cégháló is egyszerűsödni fog.

Az pedig csak idővel derül ki, hogy jól döntött-e az, aki drágán vásárolt a két cég részvényeiből azzal a céllal, hogy hosszabb távon megtartja papírjait, mert a vállalkozások szárnyalásával számol. Van esély erre, hiszen néhány évvel ezelőtt senki nem gondolta volna, hogy a Mészáros-klán milyen gyorsan gazdagszik az állami megbízásoknak köszönhetően.

Eközben ugyancsak a HVG.hu értesülése szerint az elmúlt időszakban igencsak elhasználódott Opimus Group Nyrt. nevet augusztusban lecseréli a két Mészáros lányt is az igazgatóságában tudó cég. A Budapesti Értéktőzsde honlapjára fölkerült határozati javaslat szerint augusztus 3-án arról szavazhatnak a részvényesek, hogy a jövőben Opus Global Nyrt. néven folytatja tevékenységét a vállalkozás. A két, mostanában szédületes emelkedést produkáló cég úgy került a figyelem középpontjába, hogy február végén kiderült: a Konzum Nyrt.-ben 19,6 százalékos részesedést szerzett Mészáros Lőrinc, s a részvény értéke néhány nap alatt 54 forintról 204 forintra ugrott, később 132 forinton állt meg. Március elején derült ki az is, hogy Mészáros Lőrinc az Opimusban (korábban Phylaxia) is tulajdont vásárolt. A felcsúti polgármester 16,9 százalékos részesedéshez jutott, és ezzel párhuzamosan az immár szintén Mészáros-érdekeltség Konzum is tulajdonossá vált az Opimusban, 14 százalék erejéig. Ezt követően a Konzum Management Kft. minden Opimus-részvényét eladta, a 14 százalékos részvénycsomag (44,2 millió részvény) pedig a Konzum PE Magántőkealaphoz került. Így az öt százaléknál nagyobb tulajdonosok a következők voltak az Opimusban: Mészáros Lőrinc (16,9 százalék), a Konzum PE Magántőkealap (14 százalék) és a Status Capital Befektetési Zrt. (8,4 százalék). Az akkori hírre az Opimus-részvények árfolyama is meredek emelkedésbe kezdett, s néhány nap alatt 41-ről egészen 71 forintig drágult, a kereskedést ebben az esetben is felfüggesztették. Akkor kezdett újabb szárnyalásba a két papír árfolyama, amikor június elején kiderült, hogy Mészáros a Konzum egyik leányvállalatán keresztül 45 százalékos befolyást szerzett az MKB Bank fölött. Jól mutatja a papírok körüli őrületet, hogy tegnap 11 óra körül az Opimust 170–180 forint között adták-vették, a Konzumhoz pedig 1800 forint körüli áron lehetett hozzájutni.

