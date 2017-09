Mesés fizetés várhat a magyarokra Dániában

Képzettség és nyelvtudás nélkül is havonta több mint hatszázezer forintot kereshet egy külföldi Dániában, ha egy farmon vállal munkát – derül ki Pénzcentrum cikkéből. A portálnak nyilatkozó Lívia két éve költözött az északi államba, s nem bánta meg. Jelenleg csak részmunkaidőben dolgozik, mert ingyenes nyelvtanfolyamra jár, hogy jobban fizető és kényelmesebb állást találhasson magának.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Dániában szinte mindenki kijön a fizetéséből, még akkor is, ha minimálbért kap, és albérletet is kell fizetnie” – mondta a Pénzcentrumnak a 28 éves bő, aki szerint nyelvtudás nélkül semmire se megy az ember. Jól jellemzi a dánok hozzáállását, hogy munkaidejét ő maga oszthatta be, a lényeg, hogy elvégezze a kiadott feladatokat, s még a munkaidő-nyilvántartást is maga vezette, amely alapján fizetését kapta.

A fiatal nő arról is beszélt, hogy szintén ott dolgozó élettársával a farmról tovább szeretnének lépni, ezért fontos, hogy mielőbb használható nyelvtudást szerezzenek.

A kettejük fizetéséből félre tudtak tenni havonta, pedig egy nyolcvan négyzetméteres házat bérelnek 3500 dán koronáért, azaz 145 ezer forintért. A fizetésüket soha nem élték fel, és nagyon figyelnek a kiadásaikra is. A nagyobb bevásárlásokat a közeli Németországban szokták megejteni, mert ott minden sokkal olcsóbb.

A mindennapi kiadások mellett az is belefér, hogy rendszeresen hazalátogasson. Arra a kérdésre, tervezik-e, hogy valaha visszatérnek Magyarországra, azt válaszolta: valamikor biztosan, de nem mostanában. A megtakarított pénzükből vettek itthon földeket, azt bérbe adják – így passzív jövedelmük is lesz, amit nem élnek fel, ezt szintén félreteszik.