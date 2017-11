Mészáros Lőrinc erőművekbe is beszállhat

Mészáros Lőrinc nem kispályázik, a Heti Válasz szerint két erőműbe is beszáll. Az egyik lehetséges helyszín Visonta a Mátránál, ott jelenleg a milliárdos polgármesterhez tartozó óriási búzakeményítő-gyár épül, melynek működtetéséhez a Mátrai Erőmű biztosíthatja a gőzt és az áramot. A vállalkozóhoz tartozó Status Capital Zrt. által kezelt Status Energy Magántőkealap novemberben két villamosenergia-termelésre szakosodott vállalatot is létesített. Az új cégek a Status Geo Invest és Status Power Invest Kft. nevet kapták. Az előbbihez bányászat is kapcsolódik, utóbbihoz az áramelosztáshoz tartozó feladatok.

A lap forrásai szerint a visontai székhelyű, szintén bányászat–áramértékesítés profilú Mátrai Erőmű lehet a Status-csoport célpontja. Az Index korábban azt írta meg, hogy vélhetően cseh partnerekkel közösen gondolja el a beruházást Mészáros Lőrinc.

A volt gázszerelő egyik tőzsdei vállalata ugyancsak jelentős beruházásra készül. December 8-án rendkívüli közgyűlésen a Konzum Nyrt. cégvezetése felhatalmazást kért a részvényesektől a saját tőke 521 milliós szintről öt év alatt 30 milliárd forintra, a jelenlegi majdnem hatvanszorosára emelésével kapcsolatban. Mészáros ezt a céget használta fel arra, hogy többségi tulajdonosa lehessen a nukleáris erőművekkel foglalkozó cseh Královopolská Ria magyarországi leányvállalatának, mely jelentős szálakat fűzhet a Paks II.-höz.