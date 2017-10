Mészárosék 63 milliárdért építenek autópályát

A Duna Aszfalt Kft. és Mészáros Lőrinc tulajdonában álló, Mészáros és Mészáros Kft. konzorciuma nyerte M8-as Körmend és Rábafüzes közötti autópálya és országhatárt összekötő szakaszának építésére kiírt tendert. A közbeszerzési adatbázisban elérhető dokumentumok szerint az állami megbízásokkal elég jól ellátott vállalatok 63 milliárd forintért építhetik autóutat. A két cég mellé a Hódut Kft. is beszáll alvállalkozóként.

A Duna Aszfalton és Mészároson kívül még három ajánlat érkezett be, ezek közül azonban egyet (az Euroaszfaltét) érvénytelennek minősítettek, míg az másik két versenyben maradt konkurens drágábban vállalta volna csak a munkát.

Nem ez volt az egyetlen olyan autópálya építés közbeszerzés, amit ma nyert meg a Duna Aszfalt. A G7 vette észre, hogy a cég építi a Békéscsabát az M5-ös autópályával összekötő gyorsforgalmi út utolsó szakaszát. A lap szerint a közbeszerzési adatbázisban elérhető dokumentumokból az derül ki, hogy a Dunaszfalt 41,4 milliárd forintért építheti meg a 18 kilométernyi autóutat.

A Duna Aszfalt Szíjj László cége. A tiszakécskei üzletembernek korábban a Hódút Kft-ben is volt részesedése, ám ettől nagyjából két éve megvált, így utóbbi társaság egyetlen tulajdonosa Varga Károly maradt. Mind a két vállalkozó közeli üzleti kapcsolatot ápol Mészáros Lőrinccel. Szíjj a Visonta Projekt, a Marlera Istria és a CLH Kft-kben is közös tulajdonos a felcsúti polgármesterrel, de utóbbi cégben Varga Károlynak is van részesedése.

Az új körmendi autópálya 2×1 sávos lesz és majdnem 29 kilométer. Ez a negyedik vasi szakasz, ahol 110 kilométer per órás lesz a megengedett maximális sebességhatár. Nem csak aszfaltozásról lesz szó: készül 22 felüljáró, 12 aluljáró – ez utóbbiak között öt a vadbalesetek megelőzését szolgálja, vadátjáró lesz, nem személyforgalomnak való.

A legjelentősebb műtárgyakat is sorra vette már a NIF: a Vasszentmihályi völgyhíd, a Csencsi-patak feletti felüljáró. Készül majd öt csomópont, egy egyszerű és egy komplex pihenőhely, valamint 1220 méternyi zajvédő falat is építenek.