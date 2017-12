Mészáros üzlettársa most egy 14 milliárdos tendert nyert

Újabb milliárdos közbeszerzést csípett el a Mészáros Lőrinc üzlettársának, Szíjj László érdekeltségébe tartozó Duna Aszfalt Kft. Most 14,8 milliárdért építhetik meg a zalaegerszegi járműipari tesztpálya eléréséhez szükséges utakat, hidakat és közúti csomópontokat. De a keretmegállapodásban az is szerepel, hogy a cég építheti meg a tesztpálya bizonyos szakaszait is – derült ki a szerdai Közbeszerzési Értesítőből.

A Duna Aszfalt korábban már nyert gyorsított eljárásban egy 3,3 milliárd forintos megbízást. Az összesen 40 milliárdos beruházásból a ZÁÉV Zrt. hasított magának egy nagyobb darabkát. A cég a kiszolgálóépület és technikai épület tervezésére és kivitelezésére kiírt tendert vitte el nettó 2,3 milliárd forintért.

A 250 hektáron elterülő tesztpálya építését tavaly határozta el a kormány, azt egy állami tulajdonú cég, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. valósítja meg. Mindennek előzménye, hogy a kormány 2016-ban hozta meg a döntést, Zalaegerszegen épül fel az az Európában is egyedülállónak számító létesítmény, amely lehetőséget ad a gyártóknak önvezető technológiák tesztelésére. A fejlesztésre 42 milliárd forintot különített el a kabinet, és úgy tervezik, jövő nyárra készül el.

A pálya május 19-i alapkőletételén Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta: „Magyarország felkerül a járműipari kutatás-fejlesztés és tesztelés világtérképére, mi, magyarok pedig teszünk egy lépést, hogy Közép-Európa egyik járműipari fellegvárává váljunk”, illetve ezzel „az ipari forradalmat engedjük be ebbe a térségbe”.