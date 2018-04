Milliárdok mennek új vidéki fürdőkre

A szezon beindulása előtt több városunkban is nagyarányú strand- és fürdőberuházások indulnak. A legnépszerűbb turisztikai célpontok között lévő létesítményeket a 21. század elvárásainak megfelelően úgy tervezik és építik meg, hogy nagy részük egész évben nyitva tarthasson. Ilyen beruházás lesz például Bábolnán, ahol harmincöt esztendő után épül fürdő. A tervek szerint az új strand- és termálfürdő természetesen téli-nyári üzemmódban működik majd, amíg a főszezonban, nyáron 500-600 fő befogadására lesz képes, addig a téli vendégek száma maximum 250 fő lehet majd. Bábolnán a gyógyfürdőzés alapjául szolgáló kutakat – összesen kettőt – még 1983-ban fúratták. 38 és 51 Celsius-fokos víz tör fel ott, a melegebb hőmérsékletű 1200 méter mélyről éri el a felszínt, és már gyógyvíznek minősítették, ám ez idáig nem hasznosították. A gyógy- és termálfürdő megvalósításának első lépcsőjeként az önkormányzat már kiépített egy 2,5 kilométeres távvezetéket, a költsége megközelítette a 150 millió forintot, amelyet a város saját költségvetéséből, valamint uniós támogatásból fedeztek.

Maga a bábolnai létesítmény két gyógymedencével, valamint egy-egy termál-, élmény- és gyermekmedencével, valamint tocsogóval valósul meg, míg a főépületben egyebek közt fogadó előtér, öltözők, szaunatér, szociális helyiségek és irodák lesznek. Az az elképzelés, hogy a fürdőhöz önálló üzemeltetésű 50 fős étterem és 20 főre tervezett kávézó is csatlakozik majd, külső és belső kiszolgálással büfésor, valamint 92 férőhelyes parkoló is helyet kap. A zöldmezős beruházásban felépülő strand- és termálfürdőt – amely a későbbiek során kiegészülne egy tanuszodával is – a település önerőből, valamint állami támogatásból és hitelből tervezi megvalósítani. A beruházásra tavaly decemberben írták ki a közbeszerzési pályázatot, a fedett termálfürdő befejezésének várható időpontja 2019 tele, míg a strandfürdő 2020 tavaszára készülhet el. Érdekesség, hogy Bábolnán szabadidőpark is épülhet a sportcsarnok és a strand közelében, a régi téglagyári területén. A fejlesztésre 590 millió forint pályázati pénzt nyert a város, és az építkezés során két új tavat is ásatott az önkormányzat. – A rehabilitált területen a szabadidőparkban helyet kap egy tenisz-, egy futó- és egy bmx-pálya, valamint egy funkcionális edzőpálya is, ezek mellett a korábban betemetett két tavat kiássák, így barátságos park fogadja majd az idelátogatókat – emelte ki Horváth Klára polgármester egy korábbi, MTI-nek adott nyilatkozatában.

Debrecen sem maradhat ki a fürdőfejlesztésekből, ugyanis a Modern városok program égisze alatt már 2015-ben 4 milliárd forintot ítélt meg a kormány a Nagyerdő és elsősorban az ottani strand és gyógyfürdő fejlesztésére. Az erről szóló megállapodást három éve, május 18-án írta alá Orbán Viktor miniszterelnök és Papp László polgármester. A fent nevezett összeget már át is utalta a kormány – három részletben – a debreceni önkormányzatnak, és a 2015 nyarán meghirdetett, a nagyerdei strand felújítására szolgáló tervpályázat győztese is megvan már, amely nem más, mint a Nagyerdei Stadiont, valamint a parkerdő megújítását is tervező Bordás Péter építészirodája, a Bord Építész Stúdió.

És ahogy az már lenni szokott, jött a szokásos áremelkedés: az építőipari árak növekedése miatt kevés lesz a strandprojektre a 4 milliárd forint. Kósa Lajos megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter azonnal a város segítségére sietett, és javaslatára a kormány további 2 milliárd forinttal támogatja a beruházást.

A nagyerdei strandot tavaly szeptember 3-án zárták be, a bontás 2018 februárjában elindult, amelyet a debreceni Nagymester Kft. végez el hat hónap alatt bruttó 202,8 millió forintért. Ezzel párhuzamosan a kiviteli tervek véglegesítése után várhatóan 2018. április közepén kiírják a kivitelezésre a közbeszerzési pályázatot, és annak sikeres lezárását követően idén nyáron elindulhat az építkezés a Nagyerdőben. Az eddig megjelent látványterveken, úgy látszik, nemcsak vízszintes elrendezkedésben, hanem a magyarországi fürdőépítészetben egyedülálló módon felfelé is építkeznek majd. A fürdő eredeti helyén csak a kétméteres vízmélységű úszómedence marad, a további medencék és létesítmények más helyre kerülnek, míg a fejlesztéseknek köszönhetően a nagyerdei strand teljes vízfelülete 3600-ról 5600 négyzetméterre változik. Az élményrészben nyolc csúszdát állítanak fel, lesz csúszógumis, családi és gyermekcsúszda is. A debreceni önkormányzatnál abban bíznak, hogy már a 2019-es strandszezonban megnyithat az új fürdő.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.04.07.